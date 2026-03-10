בצעד רווי סמליות, בעיצומו של השבוע השני למלחמה באיראן, נחת נשיא צרפת עמנואל מקרון במסוק על סיפונה של נושאת המטוסים "שארל דה גול" המוצבת בים התיכון. ביקורו של המנהיג הצרפתי בלב הים, אמש (יום שני), סיפק הצצה נדירה לנחישות האירופית מול המתיחות הגוברת באזור ולתוכניות האסטרטגיות שמתגבשות מאחורי הקלעים.

בין הדברים אמר הנשיא הצרפתי:

"זוהי גאווה גדולה עבורי להיות שוב ביניכם, להיפגש שוב בהאנגר הזה ולהיות שוב על ה'שארל דה גול' עם כל הקבוצה [האווירית-ימית]. צרפת נמצאת כאן כדי להגן על אנשיה, כדי להיות לצד בעלות בריתה וחבריה שנפגעו, וכדי שתוכל להשתתף במשימות שהן כה חיוניות של חופש שיט והגנה. זהו המסגרת המחמירה שבה אנו פועלים; איננו משתתפים בסכסוך המתנהל . אנו פועלים במסגרת הזו. נוכחותכם היום מדגימה את עוצמתה של צרפת – עוצמה של איזון ושל שלום לצד חבריה"

מקרון, הצהיר בפני המלחים כי "המלחמה עלולה להימשך מספר שבועות". דבריו נאמרו בשעה שתנועת הספינות במצר הורמוז – עורק החיים של הכלכלה העולמית דרכו עוברת חמישית מצריכת הנפט הגולמי בעולם – נעצרה כמעט לחלוטין מאז פרוץ הקרבות ב-28 בפברואר.

הבשורה הגדולה שיצאה מהביקור היא כוונתה של צרפת, יחד עם בעלות בריתה, להוביל משימה "הגנתית" לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. מקרון הסביר כי הכוח המשימתי ילווה מכליות נפט ואוניות מכולות כדי להבטיח את חופש השיט ברגע שהשלב "החם ביותר של הסכסוך" יסתיים. "זה חיוני לסחר הבינלאומי, אך גם לזרימת הגז והנפט שחייבים לצאת שוב מהאזור," הדגיש הנשיא הצרפתי.

ביקורו של מקרון בים התיכון הגיע לאחר שהות בקפריסין, שהותקפה לאחרונה על ידי מל"טים מתוצרת איראנית. בנאום שהדהד בכל בירות אירופה, קבע מקרון כי צרפת לא תשלים עם חשיפת טריטוריה אירופית לסכנה: "כשקפריסין מותקפת, זו אירופה כולה שמותקפת". הצהרה זו קיבלה גיבוי מעשי עם פריסת נושאת המטוסים, יחד עם שמונה פריגטות ושתי נושאות מסוקים אמפיביות באזור המשתרע ממזרח הים התיכון ועד הים האדום ומצר הורמוז.

לאחר שסיים את דבריו המדיניים והצבאיים, עמד הנשיא לצד המלחים ושר יחד איתם את ההמנון הלאומי הצרפתי, המרסייז ("בשדות גועים הגייסות הפראים הללו, מגיעים עד זרועותיכם לשסף את בניכם, את רעיכם. אל הנשק, אזרחים! היערכו בגדודים, צעד, צעד! ירווה דם טמא את תלמינו" - שם, שם)

בעוד הולנד כבר הודיעה כי תשלח פריגטה לסייע לצרפתים, והאיחוד האירופי מאותת על נכונות להגביר את פעילותו בים האדום, מקרון הבהיר כי צרפת כאן כדי להישאר. עם נושאת מטוסים בלב המאבק, פריז מאותתת לעולם שהיא לא תאפשר ללהבות המלחמה באיראן לחנוק את הכלכלה העולמית או לאיים על ריבונותה של אירופה.