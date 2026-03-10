מה שהתחיל כעימות פוליטי סוער ברחובות ניו יורק כמעט הסתיים בטבח המוני בשידור חי. רשויות החוק בניו יורק חשפו היום פרטים מצמררים על ניסיון פיגוע בהשראת דאע"ש, שכוונה נגד מפגינים מחוץ למעון הרשמי של ראש העיר.

ביום שבת האחרון, בשעה שהרוחות התלהטו בין מפגיני ימין לבין מפגיני נגד מחוץ לביתו של ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק, זוהראן ממדאני, שני צעירים הגיעו למקום עם כוונות רצחניות. אמיר בלאט (18) ואיברהים קיומי (19), שניהם תושבי פנסילבניה, חצו את הגבול לניו יורק פחות משעה לפני שהחלו לפעול.

בשיא המהומה, השליך בלאט לעבר הקהל מטען חבלה מאולתר בגודל צנצנת. המטען היה עטוף בסרט הדבקה ובתוכו ברגים ואומים שנועדו לשמש כרסס קטלני. בתוכו הסתתר חומר הנפץ הידוע לשמצה TATP, המכונה "אם השטן" בשל רגישותו הגבוהה ועוצמתו ההרסנית. בנס גלוי, הפתיל כבה במרחק צעדים ספורים משוטרים ומפגינים, והמטען לא התפוצץ.

לאחר הכישלון הראשון, בלאט לא נרתע. הוא רץ במורד הרחוב, לקח מטען נוסף מקיומי והשליך גם אותו ליד קבוצת שוטרים לפני שניסה להימלט. הפעם, השוטרים היו מהירים יותר: הם זינקו על בלאט ונטרלו אותו ואת שותפו קיומי.

החקירה חשפה מניע אידיאולוגי קיצוני ומסוכן. על פי התלונה הפדרלית, קיומי צעק "דאע"ש" בזמן מעצרו, ובלאט הודה מאוחר יותר כי נשבע אמונים לארגון הטרור. כשחוקרי המשטרה שאלו את בלאט אם שאף לבצע פיגוע דומה לזה שאירע במרתון בוסטון ב-2013, תשובתו הייתה מקפיאה: "לא, אפילו גדול יותר".