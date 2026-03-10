תיעוד חדש שפורסם היום (שלישי) באישור הצנזורה, מציג את הרגע בו תחנת הלווינים בעמק האלה ספגה פגיעה ישירה מרקטה שנשלחה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

"תקפנו עם מטח טילים איכותיים את תחנת התקשורת הלווינית בעמק האלה, 160 ק"מ מגבול לבנון", הודיעו אתמול בארגון הטרור.

הראשונה מסוגה בישראל

תחנת הלוויינים עמק האלה היא תחנת ממסר לוויינית הממוקמת בעמק האלה והייתה הראשונה מסוגה בישראל. כיום פועלות בתחנה כ־120 אנטנות לוויין בגדלים ובזוויות שונות.

האתר משמש צומת שידורים מרכזי עבור גופי תקשורת ברחבי העולם, כחלק מרשת הכוללת מרכזי שידור קרקעיים בלונדון ובארצות הברית ומכסה כ־95 אחוזים מאוכלוסיית העולם. מיקומה הגאוגרפי של ישראל מאפשר תקשורת עם לוויינים המכסים את אסיה, אירופה ואף חלקים ממזרח אמריקה הצפונית.

במקום פועל גם מרכז שליטה וניטור המאויש סביב השעון ומפקח על העברת שידורים חיים ללא תקלות. על פי הדיווחים, נזק כבד נגרם לאתר בעקבות פגיעת הרקטה.