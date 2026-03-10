כיכר השבת
מתקפה מלבנון

"נגרם נזק כבד": הרגע בו רקטה פגעה בתחנת הלווינים בעמק האלה | צפו

תיעוד חדש פורסם מהרגע בו תחנת הלווינים בעמק האלה ספגה פגיעה ישירה מרקטה שנשלחה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה | על פי הדיווחים, נזק כבד נגרם לאתר בעקבות הפגיעה (בארץ)

רגע הפגיעה
רגע הפגיעה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
רגע הפגיעה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תיעוד חדש שפורסם היום (שלישי) באישור הצנזורה, מציג את הרגע בו תחנת הלווינים בעמק האלה ספגה פגיעה ישירה מרקטה שנשלחה על ידי ארגון הטרור .

"תקפנו עם מטח טילים איכותיים את תחנת התקשורת הלווינית בעמק האלה, 160 ק"מ מגבול ", הודיעו אתמול בארגון הטרור.

הראשונה מסוגה בישראל

תחנת הלוויינים עמק האלה היא תחנת ממסר לוויינית הממוקמת בעמק האלה והייתה הראשונה מסוגה בישראל. כיום פועלות בתחנה כ־120 אנטנות לוויין בגדלים ובזוויות שונות.

האתר משמש צומת שידורים מרכזי עבור גופי תקשורת ברחבי העולם, כחלק מרשת הכוללת מרכזי שידור קרקעיים בלונדון ובארצות הברית ומכסה כ־95 אחוזים מאוכלוסיית העולם. מיקומה הגאוגרפי של ישראל מאפשר תקשורת עם לוויינים המכסים את אסיה, אירופה ואף חלקים ממזרח אמריקה הצפונית.

במקום פועל גם מרכז שליטה וניטור המאויש סביב השעון ומפקח על העברת שידורים חיים ללא תקלות. על פי הדיווחים, נזק כבד נגרם לאתר בעקבות פגיעת הרקטה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר