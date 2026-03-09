כיכר השבת
תיעוד מטלטל משער שכם

"אני עם איראן": מה באמת חושבים תושבים ערבים במזרח ירושלים על המלחמה? | צפו

שער שכם ריק מאדם, אך הרוחות סוערות מתמיד. בראיונות חסרי תקדים שנערכו בלב המתיחות של חודש הרמדאן, תושבי האזור חושפים תמיכה מבהילה באויב האיראני, זלזול בדת היהודית ("הדת שלכם מזויפת") ופרשנות דתית יוצאת דופן על ה"חוריה" שמחכה למחבלים בגן עדן. צפו בתיעוד המלא של משה אריה (חדשות ביטחון)

14תגובות
צפו בתיעוד המלא
צפו בתיעוד המלא
צפו בתיעוד המלא

ירושלים, רמדאן 2026. שער שכם, שבשנים כתיקונן הומה אדם וצבעים בחודש הרמדאן, נראה השנה אחרת לגמרי. בסיור שנערך במקום עולה תמונה מורכבת של פחד, כעס והסתה עמוקה. בעוד הרחובות ריקים יחסית, האמירות שנשמעות בקרב המעטים שנמצאים שם מטלטלות את כל מה שחשבנו על הדו-קיום השברירי בבירה.

"אנחנו עם , לא מפחדים מהטילים"

אחת הנקודות המדאיגות ביותר בשיחות עם התושבים היא התמיכה הגלויה במדינות האויב. כשנשאלו על האיום האיראני והטילים המשוגרים לעבר ישראל, התשובות היו חד-משמעיות: "אני עם איראן", הצהיר אחד המרואיינים בגלוי. תושב אחר הסביר כי האיומים הביטחוניים אינם מרתיעים אותם, שכן "המוות ישיג אתכם גם אם תהיו במגדלים מבוצרים", וכי הם אינם פוחדים מהטילים אלא נשענים על האמונה ש"החיים הם אחד והאל הוא אחד".

הסתה דתית: "הדת שלכם מזויפת"

השיחות גלשו במהירות גם לפסים דתיים חריפים. בלב ירושלים נשמעו טענות קשות נגד הלגיטימיות של הדת היהודית, כאשר אחד המשתתפים טען בביטחון כי "היהדות שונתה וזויפה" محرف דברים שלדבריו למד בבית הספר. לצד זאת, הועלו האשמות קשות נגד המשטרה, כשהתושבים טוענים כי הגבלת התפילה במסגד אל-אקצא היא בבחינת "השמדה" המבוצעת נגד המוסלמים.

הסיפור על ה"חוריה" בת ה-72

רגע יוצא דופן של פרשנות דתית נרשם כשמרואיין ציטט דברים שלדבריו שמע מ"שייח' מכובד". לפי אותו סיפור, מחבל שמבצע "פיגוע הקרבה" (عملية استشهادية) לא זוכה ל-72 חוריות (חור עין) כפי שמקובל לחשוב בהסתה האיסלאמית הקלאסית, אלא מקבל חוריה אחת בלבד שהיא בת 72.

געגועים לערפאת ותלונות על האכיפה

התושבים הביעו תסכול רב מהנוכחות המשטרתית המוגברת, הכוללת לדבריהם קנסות כבדים של מאות ואלפי שקלים על זריקת פסולת או עישון במקומות סגורים. בנוסף, נשמעו דברי שבח ליאסר ערפאת, שהוצג בראיון כ"איש של שלום" שמעולם לא הרג איש, בניגוד מוחלט לעובדות ההיסטוריות.

התיעוד משער שכם חושף פער בלתי ניתן לגישור בין התפיסה הישראלית למציאות כפי שהיא נתפסת ברחוב הערבי במזרח ירושלים. בעוד ישראל נלחמת על ביטחונה, נראה כי בלב המתיחות של הבירה, הרוחות רחוקות מלהירגע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (65%)

לא (35%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
מה אתם מראיינים מחבלים? איזה שיכורים
מיכה
12
ביזוי לאומה היהודית
אריאל
11
הם חלק מציר הרשע
איציק
10
וואו. שוק טוטאלי. עד עכשיו חשבתי שהם רוצים רק לנשק אותנו. איזו הפתעה!
זה חדש למישהו?
9
אין דבר כזה "אני עם איראן" יש "אני שונא אתכם ישראל ותמיד אהיה עם מי שנגדיכם"
איתי
בדיוק- תיאור מדויק!!
בדיוק- תיאור מדויק!!
8
נו באמת דו קיום. מי עוד מאמין בזה
מוטי
7
לא יודע לראיין לצערי עדיף קצר וחודר אין לו מספיק ידע בלהגיב ולשכנע.
יענקי
6
לדעתי כתבה לא קריטית לצפייה אבל מכיוון שכן צפיתי אני חייבת לומר שזה היה דיי מעניין ולא מבינה איך הכתבים לא פחדו מהערבים האלה?? בשניה הם מתהפכים עליכם שם
תמר
5
אחלה בחור המראיין איך הוא מדבר חלק.אלוף. תעשו עוד כאלו ממש יפה
דוד
4
חחח אחלה כתבה! אין עליך!!
קובי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר