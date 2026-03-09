כיכר השבת
"זה עליי": כתב חדשות 12 התנצל בשידור על פרסום סרטון ממשחק מחשב

יממה אחרי ששידר "תיעוד" של מפציצי B-2 בשמי איראן שהתברר כסרטון ממשחק מחשב, דבורי התנצל בשידור: "סרטון שגוי, זה עליי" | הגולשים זיהו מיד שמדובר בקטע מתוך משחק סימולציה (בארץ)

הסרטון שפורסם מתוך המשחק
הסרטון שפורסם מתוך המשחק| צילום: צילום: ‪@iceman_fox1
הסרטון שפורסם מתוך המשחק (צילום: ‪@iceman_fox1)

יממה לאחר שנקלע למבוכה תקשורתית, התנצל היום (ב') ניר דבורי, הכתב הצבאי של חדשות 12, בשידור חי על שידור סרטון מזויף. אתמול שידר דבורי בתוכנית החדשות מה שהציג כ"תיעוד" של מפציצי B-2 אמריקאים חמקנים במהלך פעילות מעל שמי במסגרת מבצע "זעם אדיר" - אך התברר כי מדובר בסרטון הלקוח ממשחק מחשב.

"אני רוצה להתייחס לסרטון ששידרנו כאן אתמול", פתח דבורי את דבריו למגישים עמליה דואק ועפר חדד בפתח פרשנותו הצבאית, "סרטון שגוי, זה עליי, ולכן ראוי שאנחנו נתנצל, ואני אתנצל, בפני הצופים".

מפציץ B2 ספיריט (צילום: shutterstock)

כזכור, אתמול בשעות הערב שידר דבורי בתוכנית החדשות סרטון שלטענתו מציג מפציץ B-2 אמריקני מלווה במטוסי F-18 בדרך לתקיפה באיראן. "זה פרסום של האמריקאים, אנחנו רק נהנים ממנו", תיאר הכתב בשידור תוך שהוא מציג את הקטע לצופים.

אולם מיד לאחר השידור החלו גולשים ברשתות החברתיות להטיל ספק באותנטיות הסרטון. גולשים רבים זיהו כי מדובר בקטע הלקוח מתוך משחק המחשב Digital Combat Simulator, משחק סימולציה פופולרי המציג מטוסי קרב. חלק מהגולשים ציינו כי לא מדובר בטעות הראשונה מסוגה בתקשורת, ואחרים שיתפו קטעים נוספים ממשחקי מחשב שונים שתוארו בעבר כ"לחימה אמיתית".

בחדשות 12 הורידו את הדיווח מהאוויר זמן קצר לאחר העלאתו, לאחר שהבינו את הטעות.

