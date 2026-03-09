הסרטון שפורסם מתוך המשחק - צילום: ‪@iceman_fox1 הסרטון שפורסם מתוך המשחק | צילום: צילום: ‪@iceman_fox1 10 10 0:00 / 0:49 הסרטון שפורסם מתוך המשחק ( צילום: ‪@iceman_fox1 )

יממה לאחר שנקלע למבוכה תקשורתית, התנצל היום (ב') ניר דבורי, הכתב הצבאי של חדשות 12, בשידור חי על שידור סרטון מזויף. אתמול שידר דבורי בתוכנית החדשות מה שהציג כ"תיעוד" של מפציצי B-2 אמריקאים חמקנים במהלך פעילות מעל שמי איראן במסגרת מבצע "זעם אדיר" - אך התברר כי מדובר בסרטון הלקוח ממשחק מחשב.

"אני רוצה להתייחס לסרטון ששידרנו כאן אתמול", פתח דבורי את דבריו למגישים עמליה דואק ועפר חדד בפתח פרשנותו הצבאית, "סרטון שגוי, זה עליי, ולכן ראוי שאנחנו נתנצל, ואני אתנצל, בפני הצופים".

מפציץ B2 ספיריט ( צילום: shutterstock )