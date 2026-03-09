כיכר השבת
"אתם לא יכולים": ביקשו להיכנס למרחב המוגן בקרבת מעון רה"מ, והופתעו

זוג תושבי קיסריה נאסרו מלהיכנס למרחב מוגן בקרבת ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן אזעקה | מלשכת ראש הממשלה נמסר: "העניין בבירור" (בארץ)

על פי דיווח של 'כאן חדשות', זוג תושבי קיסריה נאסרו מלהיכנס למרחב מוגן בקרבת ביתו של ראש הממשלה בזמן אזעקה.

הזוג, שיצאו להליכה בקרבת מעונו של רה"מ, קיבלו התרעה על צפי לאזעקות באזורם. הם פנו למאבטחים שעמדו מחוץ לביתו של נתניהו בקיסריה ושאלו אם הם יכולים להיכנס למרחב המוגן שלהם - ונענו בשלילה.

כשהאזעקה הופעלה הם ביקשו פעם נוספת להיכנס למרחב המוגן של המאבטחים, אך שוב נתקלו בסירוב.

בשיחה עם 'כאן חדשות' סיפר הבעל: "אמרו לנו ש'המרחב המוגן הוא רק עבורנו ולא בשבילכם. לצערי אתם לא יכולים להיכנס'".

לדבריו, "זה היה די מפתיע. לא הייתי מעלה את הנושא לולא העובדה שזה חוזר על עצמו ברחבי הארץ. כוחות ביטחון שרואים אזרחים שנקלעים למצוקה כזאת או אחרת - במקום להכניס אותם למרחבים המוגנים ולעזור להם, הם שומרים את המרחבים רק לעצמם ומגרשים אותם".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "העניין בבירור".

