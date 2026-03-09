לאחר שבית המשפט המחוזי בלוד הפך את החלטת השופט מנחם מזרחי וקבע שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה לעוד 10 ימים, בג"ץ ביטל את ההחלטה.

על פי דיווח של 'חדשות 12', בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות בעקבות הארכת ההגבלות.

ההגבלות הושתו על אוריך בעקבות חשד לחלקו בפרשיית 'הבילד' ו'קטארגייט'. שופט השלום מנחם מזרחי התיר מוקדם יותר לאוריך להיות בקשר עם ראש הממשלה מבלי שידברו על החקירות. המשטרה בתגובה הגישה ערר על ההחלטה למחוזי, שפסק כאמור לטובתה.

השופט המחוזי עמית מיכלס טען מוקדם יותר היום כי "לא ניתן להתעלם מההתפתחות החקירתית המשמעותית שחלה בתיק השיבוש, שהניבה חומר חקירה שלדעת גורמי אכיפת החוק מחייב גביית הודעה מראש הממשלה בשתי הפרשות (ה"בילד" ו"פרשת הפגישה הלילית בחניון")".

לדבריו, "בניגוד לעבר, עתה התקבל אישור לביצוע פעולת חקירה זו, ואף נעשו שני ניסיונות ליישמה, ניסיונות שלא צלחו עקב עומס העבודה המוטל על ראש הממשלה בימיה הראשונים של המלחמה. כפי שנמסר במעמד הדיון היום, בכוונת העוררת לפנות בפעם השלישית לגורמים הרלוונטיים בניסיון לתאם מועד חדש לגביית ההודעה, ויש לקוות שהפעם הדבר יסתייע".

השופט סיכם כי "בהינתן העובדה שהתנאי המבוקש אינו תנאי מכביד בהשוואה לתנאי שחרור הכוללים הגבלת חירות או איסור עיסוק גורף, ועל כן הוא אינו פוגע במידה קשה בזכויות יסוד בסיסיות של אוריך, ולנוכח חשיבות החקירה ומורכבותה, דומה שהיה מקום להיעתר באופן מלא לבקשה להארכת התנאים".