התפתחות משמעותית בפרשה המשפטית המלווה את סביבתו של ראש הממשלה בשנים האחרונות: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה הבוקר (שישי) לבית המשפט כי החליטה על עיכוב הליכים בתיק נגד יועצי ומקורבי ראש הממשלה – יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן. השלושה הואשמו בפרשת הטרדתו לכאורה של עד המדינה שלמה פילבר.

בהודעתה הרשמית לבית המשפט, נימקה היועמ"שית את ההחלטה הדרמטית באי-יכולת להביא לעדות עד מרכזי וחיוני בפרשה. העד המדובר הוא לא אחר מאשר שרוליק (ישראל) איינהורן, המוגדר בעצמו כאחד הנאשמים בתיק. במערכת המשפט מציינים את הפרדוקס שבדבר, שכן כנאשם, איינהורן כלל אינו מחויב להעיד. בהודעת הפרקליטות נכתב כי "ההליכים יחודשו עם הבאתו".

יצוין כי החלטה זו מתפרסמת כשלושה חודשים בלבד לאחר שעורכי דינם של אוריך וגולן פנו לבית המשפט בבקשה לבטל לחלוטין את כתב האישום נגדם, בטענה לכשלים חמורים שנפלו במהלך החקירה.

יונתן אוריך הגיב: "כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר שקיבלתי בוואטסאפ. אף אחד לא יחזיר לי ולמשפחתי את מה שעברנו. אף אחד לא יתן דין וחשבון. אף אחד לא יפיק לקחים".

"אני מבקש להודות לקדוש ברוך הוא, לאשתי טליה שעומדת לצידי במלחמת עולם, למשפחה שמחבקת ומחזקת תמיד, לראש הממשלה נתניהו שיש לי את הזכות הקדושה לסייע בידו, לעורכי הדין שלי עמית חדד ונועה מילשטיין שנלחמו כמו אריות, ולכם, שגם בימים אפורים נתתם לי שמש של אמונה גם ברגעים שבהם לא האמנתי".

על אף הודעתה של היועמ"שית כי ההליכים יחודשו כאשר איינהורן ישוב ארצה, ההערכה הרווחת היא כי התיק בדרך לסגירה מוחלטת. על פי החוק, מעת מתן הודעה על עיכוב הליכים בעבירות מסוג "עוון" (כפי שמיוחס בתיק זה), עומדת לרשות הפרקליטות שנה אחת בלבד לחדשם. במידה שההליכים אינם מחודשים בתוך פרק זמן זה, התיק נסגר לצמיתות.

ההערכה הנוכחית היא שאם איינהורן לא התייצב עד כה, סביר להניח שלא יגיע לבית המשפט גם במהלך השנה הקרובה, מה שיוביל לגניזת התיק.

הפרשה, שחקירתה החלה לפני כשבע שנים (בשנת 2019), הבשילה לכתב אישום רק בחודש פברואר 2025. כתב האישום הוגש לאחר שורת שימועים על ידי פרקליט המדינה עמית איסמן.

באותה תקופה, שימשו הנאשמים בתפקידי מפתח בסביבת נתניהו ובקמפיין הליכוד: עופר גולן שימש כמנהל קמפיין הליכוד ודובר המשפחה, יונתן אוריך כיועץ אסטרטגי ומנהל קריאייטיב במטה, וישראל איינהורן כדובר הליכוד.

על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 קשרו השלושה קשר להטריד את מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה (מומו) פילבר, המשמש כעד מדינה בתיק "4000". נטען כי השלושה שכרו, באמצעות אנשים מטעמם, רכב המצויד במערכת הגברה עוצמתית, ושלחו שני שליחים אל מתחת לביתו של פילבר בעיר פתח תקווה.

השליחים שהחנו את הרכב מתחת לבית, השמיעו קובץ קול שהוכן מראש. בין היתר זעקה ההקלטה: "מומו תהיה גבר, צא תגיד את האמת מומו פילבר. מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה, מה הבטיחו לך מומו? השמאל משתמש בך כדי להפיל את הליכוד. מומו תשמע בעצמך מה אתה אמרת לפני שהמשטרה לחצה עליך".

בנוסף, הושמעה הקלטה מראיון עבר בו נשמע פילבר טוען כי החלטותיו של ראש הממשלה בתיק 4000 היו ענייניות ומקצועיות.