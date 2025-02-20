שר הביטחון קיבל מידע על פגמים מהותיים שנפלו בתהליך חקירתם של יועץ רה"מ לשעבר אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד וביקש לעכב את חתימתו על תעודת החיסיון החיונית לתחילת המשפט של השניים | עם זאת בייעוץ המשפטי הבהירו כי לא ניתן לעכב את החתימה, בתוך כך הפרקליטות הודיעה על עיכוב המשפט עד להשלמת החקירה של יועצי ראש הממשלה (חדשות)
היועץ הפוליטנ של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יצא לחל"ת עם תחילת המלחמה, מכיוון שרצה לייעץ לראש הממשלה. הערב מתברר כי אוריך ועופר גולן - בניגוד לכללים, הם אלו שמארגנים את ההצהרות הפוליטיות של ראש הממשלה (חדשות, פוליטי)