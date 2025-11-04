כיכר השבת
היועץ סולק מהאולם

נתניהו במתקפה: "עבריין ושקרן; הוא זה שצריך להיות על הדוכן, לא אני"

אירוע חריג במשפט נתניהו: השופט סילק מהאולם את יועצו של ראש הממשלה אחרי שאמר "תשאלו את הפצ"רית" במהלך שאלת התובע תוך שמתפרץ מהקהל | ראש הממשלה תקף את החוקר: "עבריין ושקרן, הוא זה שצריך לשבת כאן" (משפט)

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

ראש הממשלה, , תקף היום (שלישי) בחריפות במהלך עדותו בבית משפט המחוזי בתל אביב, את ניצב משנה מומי משולם שחקר אותו במשטרה.

נתניהו כינה את החוקר "עבריין ושקרן" וטען כי בשל הלחץ שהופעל מצידו של החוקר, אמר "דברים אחרים". את הדברים אמר לאחר שהוצג בפניו פרוטוקול חקירה מהדברים שאמר בחקירתו למשולם.

הדברים שאמר במשטרה, בהקשר לשאלה כמה פעמים קיבל סיגרים מאיש העסקים ארנון מילצ'ן, סותרים לדברים שהשמיע היום. בתגובה הציגו לו את הפרוטוקול ואז תקף נתניהו את החוקר.

נתניהו הוסיף: "מי זה אותו חוקר? אתה צריך לחקור אותו. הוא זה שצריך להיות על הדוכן, לא אני. משולם הוא עבריין ושקרן". כך ציטט העיתונאי עמית סגל.

במהלך העדות התרחש אירוע חריג נוסף, שעה שיועצו של נתניהו, עפר גולן, התפרץ מהקהל תוך כדי שהתובע שואל על כמות הסיגרים שקיבל נתניהו. היועץ קרא "תשאלו את הפצ"רית" והשופט הורה לסלקו מהאולם.

אתמול ביקש נתניהו מבית המשפט, באמצעות פרקליטיו, לקצר את זמן עדותו היום ב בשל "פגישה מדינית חשובה". בית המשפט קיבל את בקשתו ולכן הדיון היום מסתיים שעתיים מוקדם יותר מהשעה המקורית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

