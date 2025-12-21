כיכר השבת
הסנאטור: "ביבי, אתה נראה מצוין", נתניהו הגיב: "בדרך כלל אתה צודק" | צפו

בירושלים נפגש הבוקר ראש הממשלה נתניהו עם הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, שהחמיא לנתניהו וציין כי חמאס מתחמש מחדש". נתניהו: "בדרך כלל אתה צודק" | צפו (מדיני)

(צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ראש הממשלה נפגש היום (ראשון) בלשכתו בירושלים עם הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד התומכים הבולטים של ישראל בארצות הברית.

״אני שמח לקבל את הסנאטור לינדזי, ידיד גדול של ישראל וידיד אישי יקר. אין לנו חברים טובים ממנו. ברוך הבא״, אמר נתניהו בפתח הפגישה.

גרהאם המשיך: :ביבי, אתה נראה מצוין. חג חנוכה שמח לכולם. באתי לכאן עם מטרה - היו לנו הרבה הישגים ב-2025. אני רוצה לוודא ש-2026 תהיה שנה של שלום ושל הכאת האיש הרע.

הרושם שלי הוא שחמאס לא מתפרק מנשקו, הוא מתחמש מחדש. הרושם שלי הוא שהם מנסים לבסס את שליטתם בעזה, לא לוותר עליה. וגם הרושם שלי הוא שחיזבאללה מנסה לייצר עוד נשק. זו תוצאה בלתי מתקבלת״.

ראש הממשלה נתניהו השיב: ״בשני הדברים אתה צודק. בדרך כלל אתה צודק. יכולתי גם לומר תמיד, אבל צריך להשאיר מרווח מסוים״.

