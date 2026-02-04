כיכר השבת
הערבים יכולים לחייך: זה מספר המנדטים הגבוה של "המשותפת" בסקר

סקר חדשות 13 שפורסם הערב מעלה כי במקרה של בחירות תזכה הרשימה הערבית המשותפת, אם תרוץ במתכונת משותפת, לא פחות מ-15 מנדטים - מספר המנדטים שקיבלה בשיא כוחה בבחירות שנערכו לכנסת ה-23 (פוליטי)

מתיעוד החגיגות (צילום: מתוך חשבון הטוויטר של איתמר בן גביר)

15 מנדטים. זה מספר המנדטים שתקבל לפי סקר חדשות 13, שפורסם הערב (רביעי) הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות, במקרה שאכן תרוץ לכנסת רשימה כזו - כפי שהצהירו ראשי הסיעות הערביות בשבועות האחרונים.

בתרחיש שכזה האופוזיציה תגרוף 51 מנדטים לפי הסקר, הקואליציה 54 מנדטים, ואת ה-15 הנותרים המפלגות הערביות.

אם המפלגות הערביות לא ירודו יחד אלא בנפרד, יקבלו כולן יחד לפי הסקר 9 מנדטים בלבד, והאופוזיציה מלבדן תקבל 55 מנדטים בעוד הקואלייה 56.

מהסקר עולה כי הליכוד בראשות נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר, והיא תקבל לפי הסקר במקרה של בחירות 26 מנדטים. אחריה מפלגתו של בנט עם 22 מנדטים.

מתחת למשותפת, שתזכה ל-15 מנדטים כאמור, ש"ס ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים כל אחת, יש עתיד של לפיד והדמוקרטים של גולן עם 8 מנדטים כל אחד.

בהמשך הרשימה: ישראל ביתנו של ליברמן עם 7, מפלגתו של איזנקוט עם 6, וכך גם יהדות התורה 4 מנדטים. בתחתית הרשימה הציונות הדתית שמקבלת לפי הסקר 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מפלגות כחול לבן בראשות בני גנץ ו"המילואימניקים" בראשות יועז הנדל.

