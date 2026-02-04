הערבים יכולים לחייך: זה מספר המנדטים הגבוה של "המשותפת" בסקר

15 מנדטים. זה מספר המנדטים שתקבל לפי סקר חדשות 13, שפורסם הערב (רביעי) הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות, במקרה שאכן תרוץ לכנסת רשימה כזו - כפי שהצהירו ראשי הסיעות הערביות בשבועות האחרונים.

בתרחיש שכזה האופוזיציה תגרוף 51 מנדטים לפי הסקר, הקואליציה 54 מנדטים, ואת ה-15 הנותרים המפלגות הערביות.

אם המפלגות הערביות לא ירודו יחד אלא בנפרד, יקבלו כולן יחד לפי הסקר 9 מנדטים בלבד, והאופוזיציה מלבדן תקבל 55 מנדטים בעוד הקואלייה 56.

מהסקר עולה כי הליכוד בראשות נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר, והיא תקבל לפי הסקר במקרה של בחירות 26 מנדטים. אחריה מפלגתו של בנט עם 22 מנדטים.

נאלצו לפרוץ את הדלת: האישה שנותק עמה הקשר אותרה ללא רוח חיים מישאל לוי | 19:25

מתחת למשותפת, שתזכה ל-15 מנדטים כאמור, ש"ס ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים כל אחת, יש עתיד של לפיד והדמוקרטים של גולן עם 8 מנדטים כל אחד.

בהמשך הרשימה: ישראל ביתנו של ליברמן עם 7, מפלגתו של איזנקוט עם 6, וכך גם יהדות התורה 4 מנדטים. בתחתית הרשימה הציונות הדתית שמקבלת לפי הסקר 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מפלגות כחול לבן בראשות בני גנץ ו"המילואימניקים" בראשות יועז הנדל.