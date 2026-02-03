מהומה חריגה פרצה הערב (שלישי) מחוץ לחדר ועדת הכנסת, ברקע התנגדותו של חבר הכנסת דוד ביטן לרפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

"כולם עובדים בשביל סמוטריץ' וראש הממשלה עובד בשביל סמוטריץ'. מי זה בכלל סמוטריץ' שכולנו עובדים אצלו?", צעק ביטן בזעם.

העימות החריף כשיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נבו כץ הגיע למקום מאוחר יותר. נוכחים שהיו במקום סיפרו שביטן וכץ כמעט התעמתו פיזית.

"מי אתה שתצא נגד ראש הממשלה?", צעק כץ על ביטן, שהגיב גם הוא בצעקות: "מי אתם בכלל? לשכה של מאיימים. אל תגידו לי מה לעשות". לדבריו, "לסמוטריץ' אין תמיכה ציבורית בכלל. איך נתתם לו לפגוע ככה בליכוד?".

העימות התקיים מחוץ לדיון בוועדה על חוק ההסדרים, שמוגש לצד תקציב המדינה, לאחר שאתמול דרשה יועמ"שית הכנסת עו"ד שגית אפיק לפצל ממנו שורה רחבה של רפורמות ממשלתיות - בטענה שאינן קשורות ישירות לתקציב המדינה ומקודמות בלוח זמנים שאינו מאפשר דיון פרלמנטרי ראוי.

כזכור ראש הממשלה נתניהו הנחה אתמול להצביע בעד הרפורמה של סמוטריץ'. דיכטר מצידו מתכנן מאבק כדי שהרפורמה, שהביאה היום להשבתת הרפתות, תצא מחוק ההסדרים.