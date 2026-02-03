שיירת טרקטורים בדרך לירושלים: כך תיראה מחאת החקלאים מחר

מאות חקלאים ורפתנים מכל רחבי הארץ צפויים לעלות מחר בבוקר (רביעי) לירושלים בשיירת רכבים, טנדרים וכלים חקלאיים שתתחיל מלטרון עד הכנסת. במקביל תתקיים שיירת טרקטורים מצומת מסמיה לירושלים.

הרפתנים והחקלאים יקיימו הפגנת ענק מול הכנסת כנגד רפורמת החלב של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. בעקבות המחאות צפויים שיבושי תנועה קשים בכניסה לעיר.

בחודשים האחרונים מוביל שר האוצר רפורמת חלב מקיפה, המיועדת לטענתו להפוך את שוק החלב לתחרותי יותר ולאפשר ייבוא מחו"ל כדי למנוע את המחסור במדפים בסופר, שהפך לשכיח יותר ויותר.

לרפורמה הזאת יש מתנגדים, ובראשם עומדים הרפתנים המקומיים, שחוששים כי אם הרפורמה תאושר בחוק ההסדרים הקרוב, הדבר יגרום למעשה לסגירת הרפתות הקטנות – מה שישאיר אותם ללא עבודה.

אתמול דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את יו״ר הקואליציה ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים. כמו כן, הנחה ראש הממשלה לפעול לפשרה בהמשך הליך החקיקה שתשמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים

״מדיניות הממשלה הביאה את הרפתנים לנקודת רתיחה", מסרה ההנהגה החקלאית לקראת ההפגנה הצפויה. על פי ההודעה, "כואב לראות חלב נשפך, אך הכאב האמיתי יהיה על סגירת רפתות, אובדן ייצור מקומי, וחלב שיגיע, אם בכלל, מטורקיה״.