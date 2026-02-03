מה שהתחיל כאיום הפך הבוקר (שלישי) למציאות קשה בשטח. בעקבות קידום רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הרפתנים ברחבי הארץ החלו בהפסקת אספקת החלב לרשתות השיווק.

למרות המחסור בחלב ברשתות, סמוטריץ' מתעקש להוכיח כי הוא צודק ופרסם סרטון בו הוא אומר: "הקרטלים והמונופלים הוכיחו את צדקתי".

לדבריו: "במשך חודשים מוכרים את השקר הזה, נראה לכם הגיוני שכולנו נהיה בני ערובה של מישהו שקם בבוקר והחליט שלא בא לו למכור חלב? אף אחד לא יהלך עלינו אימים ונמשיך עם הרפורמה".

התוצאות של המחסור בחלב מורגשות באופן מיידי: מדפי חלב ריקים בחלק מהסניפים, ובמקומות רבים הוחלט להגביל את הרכישה ל-2 יחידות בלבד ללקוח.

בריכוזים החרדים האירוע מדאיג הרבה יותר בגלל השימוש המוגבר בחלב ומוצריו במשפחות ברוכות ילדים.

ישראל טוטי, יו"ר התאחדות יצרני החלב, הזהיר בראיון לאתר ynet כי המצב רק יחמיר בימים הקרובים. "נכנסנו לאירוע הזה בלי מלאים. אנחנו במצב נואש", מסר. החלב המיוצר כרגע מאוחסן בקירור, ואין כל כוונה לחדש את השיווק בזמן הקרוב, כך על פי הרפתנים.

בלב הסערה עומדת תוכנית האוצר לשנת 2026, המבקשת לבטל את מכסות הייצור ולפתוח את השוק לתחרות. בעוד הממשלה טוענת כי המהלך יוביל להוזלת מחירים לצרכן, הרפתנים זועמים וטוענים כי מדובר בגזר דין מוות לרפתות הקטנות. "מכניסים את אזרחי ישראל כבני ערובה", אומרים בענף.

שר האוצר סמוטריץ' מיהר להגיב לאיום ההפסקה וכתב: "אני אוהב ומעריך את החקלאות והחקלאים, וכפי שאמרתי תמיד - רפורמת החלב שומרת על הייצור המקומי ומחזקת את ביטחון המזון. אבל אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של מונופולים וקבוצות לחץ שמאיימים כל פעם מסיבה אחרת שלא יהיה לנו חלב על המדפים".

לדברי השר, "הרעיון התורן ההזוי הזה, שאני מבטיח שלא שילמתי עליו, מסביר מצוין למה חייבים רפורמה. כל עוד משק החלב מתנהל כמו משק קומוניסטי, איומים כאלה נשמעים 'רציניים'. בתחרות אמיתית הם יהיו בדיחה".

מחאה שתשבש את התנועה

המחאה לא עוצרת במדפים הריקים. מחר (רביעי) צפויה הפגנה גדולה באזור לטרון ובתהלוכה שתעלה לירושלים, מה שעלול להוביל לחסימות צירים מרכזיים ושיבושי תנועה קשים. הרפתנים מתכוונים להפגין את מצוקתם בפני הממשלה ולדרוש ביטול הרפורמה.

במקביל, גם בזירה הפרלמנטרית הרוחות סוערות. היועצת המשפטית של הכנסת דרשה לפצל את הרפורמה מחוק ההסדרים בשל מורכבותה, אך בקואליציה נחושים להמשיך. ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר הנחה לקדם פשרה, אך נכון לעכשיו, המקררים במכולות השכונתיות נותרים ריקים.

התנגדות בליכוד

הנחיית נתניהו לתמוך ברפורמה עוררה התנגדות מצד חלק מחברי מפלגתו. "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור!", הודיע ח"כ אבי דיכטר. לדבריו, "אני וחבריי בליכוד נעמוד על כך שהרפורמה תוצא מחוק ההסדרים ותידון בדיונים מקצועיים ואמיתיים". גם ח"כ מילבצקי הצטרף להתנגדות וכתב: "זה רפורמה רעה".

הדרמה הנוכחית מזכירה את המחאות החקלאיות שפרצו לאחרונה בצרפת, שם חקלאים חסמו כבישים מהירים במחאה על מדיניות הממשלה. גם שם, כמו כאן, החקלאים טוענים כי הם נאבקים על עתידם ועל יכולתם להמשיך ולפרנס את משפחותיהם מעבודת האדמה.

נכון לעכשיו, הציבור הרחב נותר תקוע באמצע - בין הרפתנים הדורשים הגנה על פרנסתם לבין הממשלה המבקשת להוזיל את המחירים. השאלה היא האם תימצא פשרה שתאפשר לחדש את אספקת החלב, או שהמשבר יימשך ויחמיר.