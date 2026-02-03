חיפש מחבלים: הישראלי שנכנס לכלא לכמעט 5 שנות מאסר מסתבך

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט העליון ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בעניינו של נור אלדין שבאט, שהורשע על פי הודאתו במעשים שנועדו לקדם פעילות טרור נגד ישראל. הפרקליטות טוענת כי העונש שנגזר אינו משקף את חומרת המעשים ואת המסוכנות הנשקפת מהם.

על פי כתב האישום והכרעת הדין, לאחר מתקפת הטרור הקשה ב-7 באוקטובר, ובמהלך מלחמת "חרבות ברזל", פעל שבאט, אזרח ותושב מדינת ישראל, ממניע אידיאולוגי, בניסיון לקדם ביצוע פיגוע טרור ואף להצטרף לפעילותם של ארגוני טרור.

במסגרת האירועים, שהתרחשו בין היתר בתקופת חודש הרמדאן, שהה הלה בהר הבית, שם ניסה במספר הזדמנויות לשדל אדם אחר לבצע פיגוע דקירה נגד אנשי כוחות הביטחון שנכחו במקום.

בהמשך, קשר קשר עם גורמים המזוהים עם ארגוני טרור באזור שכם וטול כרם, נסע לשטחי יהודה ושומרון, נפגש עם פעילי טרור והביע בפניהם רצון להצטרף לשורותיהם וליטול חלק בפעילות טרור נגד מדינת ישראל.

ניסיונותיו של שבאט לא צלחו בסופו של דבר, בין היתר בשל סירובם של אותם גורמים, ולא בשל חרטה מצדו. גם לאחר שובו לישראל, המשיך להביע נכונות לסייע לגורמים עוינים בעתיד.

בית המשפט המחוזי קבע בזמנו כי מדובר בשורת מעשים חמורים שנפרשו על פני תקופה, וכללו הן ניסיונות לשדל לבצע פיגוע והן ניסיונות ממשיים ליצור קשר ולהצטרף לפעילותם של ארגוני טרור, והשית עליו עונש של 58 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית.

בערעור טוענת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד אדר ארז, כי העונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים ואת המסוכנות הגבוהה שנשקפה מהם. לטענת הפרקליטות, מדובר במי שפעל בהתמדה, ביוזמה ובנחישות לאורך זמן, וניסה שוב ושוב לקדם פעילות טרור - תחילה באמצעות שידול ישיר לביצוע פיגוע דקירה, ובהמשך בניסיונות ממשיים להשתלב בפעילותם של ארגוני טרור.

עוד נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספק לכך שהמעשים בוצעו על ידי אזרח ישראלי, תוך הפרת חובת האמון הבסיסית כלפי המדינה ותושביה, וכן לעיתוי החמור שבו בוצעו המעשים, בעיצומה של מלחמה.

בנוסף, מדגישה הפרקליטות את הצורך בהחמרת הענישה ובהעברת מסר הרתעתי ברור, הן כלפי הנאשם עצמו והן כלפי הציבור כולו, וכי נוכח מתקפת הטרור של השבעה באוקטובר והשלכותיה על המציאות הביטחונית, נדרשת החמרה רוחבית בענישה בעבירות ביטחוניות, באופן שישקף את חומרת המעשים ואת הצורך המוגבר בהרתעה. בבית המשפט המחוזי בחיפה התיק נוהל באמצעות עו״ד יניב זוהר מפרקליטות מחוז חיפה.