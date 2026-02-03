כיכר השבת
מזכה הרבים הרב יגאל כהן חגג ט"ו בשבט בבתי הכלא | הסיבה והתיעוד

בשירות בתי הסוהר קיימו אירוע מיוחד לרגל חג האילנות - ט"ו בשבט, כאשר למקום הגיע מזכה הרבים הרב יגאל כהן והשתתפו בו כל בכירי הארגון והרבנים | תיעוד וסיקור (חדשות בארץ)

הרב יגאל כהן בבית הסוהר (צילום: נועם אליהו)

כנס מיוחד לרגל ט"ו בשבט - חג האילנות, התקיים אתמול (שני) בנציבות שירות בתי הסוהר, ביוזמת רבנות שב"ס, בהשתתפות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מעוצת הרבנות הראשית לישראל, רב גונדר קובי יעקובי נציב בתי הסוהר, גונדר משנה הרב אייל סלמן הרב הראשי לשב"ס, סגל הפיקוד הבכיר של הארגון וכן לוחמי ולוחמות הכליאה.

שיאו של האירוע היה בדבריו של הרב יגאל כהן, אשר נשא דברי ברכה וחיזוק ועמד על משמעותו הרוחנית של חג האילנות, הרב הדגיש את הדימוי שבין האדם והעשייה הציבורית לבין העץ הנותן פרי: "כשם שהשקעה, מסירות וטיפול עקבי מצמיחים פירות טובים - כך גם העשייה המקצועית, הערכית והאחראית של שירות בתי הסוהר מניבה פירות של ביטחון, יציבות וסדר עבור החברה הישראלית כולה".

בדבריו הביע הרב הערכה עמוקה לפעילות הארגון ולנושאים באחריותו ובפרט ללוחמי הכליאה, העומדים בחזית העשייה הביטחונית ארגונית יום יום, הרב ציין כי תחושת הביטחון המאפשרת לאזרחים לנהל שגרת חיים רגועה, ללכת ברחוב בבטחה ולשלוח ילדים ונכדים לפעילות יומיומית, נשענת במידה רבה על עבודתם המסורה והבלתי מתפשרת של משרתי שב״ס.

הרב יגאל כהן הוסיף והביע הערכה מיוחדת לרב גונדר קובי יעקובי נציב בתי הסוהר וציין כי בזכות המשילות, ההובלה והעשייה הנחושה שהוא מוביל, חש הציבור בישראל ביטחון ורוגע, בדבריו שיבח הרב את רוח הארגון, את תחושת השליחות המפעמת באנשיו ואת היכולת לפעול מתוך ראיית טוב, אחריות ציבורית וכבוד האדם.

בהמשך היום יצא הרב כשהוא מלווה בנציב בתי הסוהר, הרב הראשי לשב"ס, סגן הנציב ומפקד מחוז מרכז, לביקור בבית סוהר איילון, במקום מסר שיעור חיזוק לאסירים באגף התורני, עודד את רוחם והדגיש את כוחם של צמיחה, תיקון והתחדשות מסרים המשתלבים באופן עמוק ברוח חג ט״ו בשבט.

לאחר מכן נפגש הרב עם לוחמי הכליאה, הפועלים בעומס ובאינטנסיביות רבה בשמירה באגף הנוחבות, הרב חיזק את ידיהם על עמידתם האיתנה במשימה, על האחריות הכבדה המוטלת עליהם בשמירה על חיי אדם ועל ביטחון הציבור ועודד אותם להמשיך בשליחותם מתוך תחושת זכות, אמונה ושותפות בהגנה על עם ישראל.

