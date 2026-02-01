האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אדמו"רי השושלת המקפידים על לבוש שבתי ביום זה | שולחן המזרח עוטר לא רק בפירות האילן, אלא גם בבקבוקי בירה שהוגשו לזכר ה'שעורה' משבעת המינים, לצד דגן, תירוש ומיני מטעמים נוספים שסימלו את שפעת השדה (חסידים)
האדמו"ר מדעעש ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הוגשו לשולחן המזרח מבחר פירות משובחים מארץ הקודש, כאשר קודם שטעם האדמו"ר מהפירות, בדק המשב"ק בדיקה קפדנית כנהוג בחצרות חסידים, להישמר מנדנוד קל של חשש חרקים ותולעים | בהמשך נשא האדמו"ר דברות קודש במעלת קדושת היום | צפו בתיעוד המרהיב מהטיש המרומם (חסידים)
האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב מימון בבני ברק | כל השולחן היה גדוש ומלא בפירות נאים ומשובחים כמנהג היום, כאשר במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות, תוך שהוא משרה אווירה של התעלות ושמחה בקרב קהל החסידים והתלמידים שגדשו את ההיכל (חסידים)
עם פרסום הבשורה המרה על הסתלקותו בפתע פתאום של כ"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, ביטל אחיינו, המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, את עריכת הטיש ההמוני שתוכנן לרגל ט"ו בשבט בעיר הקודש ירושלים | חלף זאת, ערך את שולחנו הטהור במתכונת מצומצמת וקצרה בתחילת הלילה בעיר בני ברק | במהלך הטיש, העלה המשפיע בקול חנוק זיכרונות הוד מדודו הגדול זצ"ל | מיד לאחר הטיש, מיהר רבי אלימלך לעיר הקודש ירושלים כדי לחלוק כבוד אחרון לדודו שהסתלק לבית עולמו (חסידים)
האדמו"ר משבט הלוי ערך אמש את שולחנו הטהור בהיכל ישיבתו הרמה, לרגל יום ט"ו בשבט | בחורי הישיבה, שביקשו להדר בכבוד רבם, עמלו מבעוד מועד על הכנת עיצובים מרהיבים וייחודיים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שפיארו את שולחן המזרח. מחזה הוד מיוחד נרשם במרכז השולחן, כאשר כלי ה'נטלה' של האדמו"ר הוסב למיצג אומנותי ומולא בענבים משובחים לתפארת המעמד | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בעניין 'כי האדם עץ השדה' וחילק משיריים לקהל החסידים והתלמידים (חסידים)
הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | מה מברכים על פיצוחים ועל מיצים טבעיים? • צפו (כיכר הסכתים)
שבוע לאחר ט"ו בשבט, שמחים אנו להגיש את התיעוד האחרון מעריכת השולחנות הטהורים בחצרות הקודש, בארץ ובעולם | כמיטב מסורת 'כיכר השבת', הבאנו לגולשים את סיקור האירועים המרכזיים, ובתקווה שנוכל עוד רבות בשנים להנות את הציבור במראות קודש אלו | צפו בתיעוד ט"ו בשבט בחצה"ק סערט ויז'ניץ בחיפה (חסידים)
המקובל הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ' בחר לערוך את סעודת החג לכבוד ט"ו בשבט, בתלמוד תורה 'טוב ירושלים', כשילדי החמד יושבים מסובים על הפארנצעס, ושומעים דברי נועם, בסיום המעמד זכו כולם לעבור ולקבל קופסת פירות מפירות ארץ ישראל (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה ירושלים נערך ביום ט"ו בשבט מעמד היסטורי ונדיר של מצוות פדיון פטר חמור | בתחילה ערך הרבי טיש לכבוד היום, בהמשך נערך מעמד הפדיון בליווי כלי זמר ושיר, כשאחד החסידים מזכה את הרבי במצווה נדירה זו לפדות את החמור בשה | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מבוסטון השוהה בשבועות אלו בארץ, ערך את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בקרב חסידיו ומעריציו | בטיש השתתף גם חתנו של הרבי, הרה"צ רבי מרדכי ברזובסקי, בנו הצעיר של האדמו"ר מסלונים, שישב לימינו | אחר הטיש עברו הקהל לברכת שלום ולקבלת פרי לברכה (חסידים)
המוני בית ישראל התכנסו לשיעורו של הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי ביום ט"ו בשבט, בבית מדרשו בקריית גנים שבראשון לציון | במהלך השיעור פצח הרב בנגינה על פסנתר, תוך שהוא מרחיב בשיעור תורני מעמיק במעלת ארץ ישראל ופירותיה (חרדים)
האדמו"ר מקראלי ערך את שולחנו הטהור ביום חמשה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו בווילאמסבורג | פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד עיצובי פירות מרשימים, כשסמל החסידות חרוט במעשה אומנות על חלק מהפירות שהונחו לפני האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים בארה"ב, ערך את שולחנו ביום ט"ו בשבט, כשעל השולחן מונחים שבעת המינים, כדרכו בקודש מידי שנה בשנה | האדמו"ר נשא פלפול בדרוש ואגדה, ואחר כך טעם מהפירות וחילק מהם לחסידים | תיעוד (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב השוהה למנוחה בשבועות אלו בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, ערך את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בבית המדרש המקומי, בהשתתפות רבנים רמי מעלה השוהים אף הם במקום לנופש לצד חסידים שבאו להסתופף בצל הצדיק ביום זה | צפו בתיעוד (חסידים)
לכבוד חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף - קריית גת את השולחן בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' בק"ג | לפני אמירת הברכות על הפירות פתח הרבי בשירת 'ויהי נועם', בהמשך עברו הקהל לקבלת פירות הארץ לברכה (חסידים)