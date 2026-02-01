כיכר השבת

עוד כתבות על טיש ט"ו בשבט:

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה

|

המשב"ק בדק בעין פקוחה

|

אֶרֶץ שֶׁפֵּרוֹתֶיהָ שְׁמֵנִים

|

אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם

|

הטיש המרכזי בוטל

||
1

ענבי הגפן

|

מה מברכים, מתי ולמה

||
5

גלריה מרהיבה

|

צפו בתיעוד

|

וכל פטר חמור תפדה בשה

||
10

ראש השנה לאילן

|

תיעוד מרהיב

||
2

פרי עץ חיים

||
1

הבחורים הפתיעו את הפוסק

||
2

מעשה אומנות

||
1

גֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן 

||
1

פֶּרִי גֶפֶן אַדָּרֶת 

||
2

פֵּרוֹתֶיךָ מְתוּקִים צִלְּךָ נָאֶה

||
3

דָּגָן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר  ה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר