כיכר השבת
לקראת הקמת המרכז העולמי

זקני החסידים דמעו: מעמד הפרידה המרטיט של האדמו"ר מליסקא מבית המדרש העתיק

מעמד היסטורי ורב רגש נערך אמש בלב בורו פארק, כאשר חסידי ליסקא התכנסו לעריכת שולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט – שהפך למעמד פרידה מרטיט מהיכל בית המדרש המיתולוגי המצפה להריסה ובנייה מחדש | זקני החסידים לא עצר בדמעותיהם בעת שהאדמו"ר נפרד מהכתלים הספוגים בתפילות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא| צילום: צילום: ממלכת בית ליסקא
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)

במרכז החסידות ליסקא בבורו פארק נערך אמש מעמד נעילה רוחני ומטלטל. אל שולחן הטהור לרגל ראש השנה לאילנות, התמזגה תחושת הפרידה מהבית הישן, לקראת הקמתו של המרכז העולמי החדש והמפואר של החסידות בלב השכונה שיהווה תל תלפיות לכל דורש ומבקש את ה' ע"פ דרך החסידות.

היכל בית המדרש הישן, אשר שימש אבן שואבת לרבבות תפילות ובקשות במשך עשרות שנים, היה מלא עד אפס מקום. בעת עריכת הטיש, כאשר הוגשו לפני האדמו"ר מליסקא פירות שנשתבחה בהם הארץ. זקני החסידים, שראו בכתלים אלו את ביתם השני במשך דורות, דמעו בגלוי כאשר נזכרו בשעות של התעלות ובתפילות שבקעו מהיכל זה לשמי מרום.

במרכז הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו, כשהוא משלב בין סגולות יום ט"ו בשבט לבין השעה. האדמו"ר הרחיב בדבריו על כך שכשם שהאילן משיר את עליו הישנים כדי לצמוח מחדש בכוחות רעננים, כך גם חסידות ליסקא נפרדת כעת מהבניין הישן כדי לבנות תל תלפיות – מרכז עולמי שיפיץ תורה וחסידות ביתר שאת וביתר עוז.

"הכתלים הללו ספוגים בדמעות ובקדושה," אמר האדמו"ר בקול נחנק מהתרגשות, "כל תפילה שנאמרה כאן היא לבנה בבניין הרוחני שלנו. כעת אנו יוצאים לדרך חדשה, להרחיב את גבולנו וליצוק תוכן חדש לתוך המרכז העולמי שיוקם כאן בלב בורו פארק."

בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבלת פירות לברכה, כשהם נפרדים במבט אחרון מההיכל הישן. המעמד הותיר חותם בל יימחה בלב המשתתפים, המצפים כעת בכיסופים לתחילת עבודות הבנייה של המבנה המפואר, שיהווה מגדלור של חסידות ליסקא לעולם כולו.

ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)
ט"ו בשבט בחצה"ק ליסקא (צילום: ממלכת בית ליסקא)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

סגולה להרחבת הדעת

|

הספסלים חרקו

|

לקראת הקמת המרכז העולמי

|

פירות, פיצוחים ובירה

|

בשנה הראשונה למלכותו

||
1

אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם

|

המונים נהרו

|

במרכז החסידות בירושלים

||
3

פֵּירוֹתֶיךָ מְתוּקִין

|

כמנהג אדמו"רי השושלת

|

מתוך דבקות וכיסופין

|

בּוֹא בְּרוּךְ ה'

|

צפו בגלריה

|

בערוב היום

|

כמנהג אבותיו הקדושים

|

ברוב פאר והדר

|

מדונולו לכל העולם

|

צפו בגלריה

||
1

כָּל נְטִיעוֹת שֶׁנוֹטְעִין מִמְךָ

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר