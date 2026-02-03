במרכז החסידות ליסקא בבורו פארק נערך אמש מעמד נעילה רוחני ומטלטל. אל שולחן הטהור לרגל ראש השנה לאילנות, התמזגה תחושת הפרידה מהבית הישן, לקראת הקמתו של המרכז העולמי החדש והמפואר של החסידות בלב השכונה שיהווה תל תלפיות לכל דורש ומבקש את ה' ע"פ דרך החסידות.

היכל בית המדרש הישן, אשר שימש אבן שואבת לרבבות תפילות ובקשות במשך עשרות שנים, היה מלא עד אפס מקום. בעת עריכת הטיש, כאשר הוגשו לפני האדמו"ר מליסקא פירות שנשתבחה בהם הארץ. זקני החסידים, שראו בכתלים אלו את ביתם השני במשך דורות, דמעו בגלוי כאשר נזכרו בשעות של התעלות ובתפילות שבקעו מהיכל זה לשמי מרום.

במרכז הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו, כשהוא משלב בין סגולות יום ט"ו בשבט לבין השעה. האדמו"ר הרחיב בדבריו על כך שכשם שהאילן משיר את עליו הישנים כדי לצמוח מחדש בכוחות רעננים, כך גם חסידות ליסקא נפרדת כעת מהבניין הישן כדי לבנות תל תלפיות – מרכז עולמי שיפיץ תורה וחסידות ביתר שאת וביתר עוז.

"הכתלים הללו ספוגים בדמעות ובקדושה," אמר האדמו"ר בקול נחנק מהתרגשות, "כל תפילה שנאמרה כאן היא לבנה בבניין הרוחני שלנו. כעת אנו יוצאים לדרך חדשה, להרחיב את גבולנו וליצוק תוכן חדש לתוך המרכז העולמי שיוקם כאן בלב בורו פארק."

בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבלת פירות לברכה, כשהם נפרדים במבט אחרון מההיכל הישן. המעמד הותיר חותם בל יימחה בלב המשתתפים, המצפים כעת בכיסופים לתחילת עבודות הבנייה של המבנה המפואר, שיהווה מגדלור של חסידות ליסקא לעולם כולו.