שירת הלב | תיעוד משולחנו של האדמו"ר מקאליב בראש השנה לאילנות

בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך אמש האדמו"ר מתולדות אהרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות קהל אלפי החסידים, כאשר האדמו"ר הופיע לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הקדושים למעלה בקודש (חסידים)
בהיכל בית מדרשו "תורת חכם" בירושלים, ערך אמש המשפיע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בשעות המאוחרות של הלילה באווירת רעוא דרעווין ודבקות עילאית, כשקהל המשתתפים מאזין בצמא למאמרי הקודש בענייני כוונות היום וסוד האילן העליון, תוך שירת ניגוני דבקות וכיסופים שנמשכו שעות ארוכות (חסידים)
במרכז החסידות בקריית צאנז בנתניה נערך אמש שולחנו הטהור של האדמו"ר מצאנז לרגל חמישה עשר בשבט, ששולב במעמד "קבלת פנים" מרגש לרגל חזרתו של האדמו"ר ממסע הקודש בארצות הברית | אלפי חסידים גדשו את ההיכל וקיבלו בשירה אדירה את פניו של הרבי, שנשא דברות קודש וחילק פירות לברכה לקהל המונים שחגגו את ראש השנה לאילנות (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הישן והמיתולוגי בשכונת בית ישראל, ערך אמש האדמו"ר מלעלוב ירושלים את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | המעמד נערך באווירת התעלות מיוחדת, כשבין הקהל נישאת התפילה שבקרוב ממש יזכו החסידים לחסות בצל הקודש ולערוך את השולחנות בהיכל בית המדרש הגדול והחדש ההולך ונבנה בשכונת מקור ברוך בירושלים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב גבעת משה בירושלים, ערך אמש האדמו"ר מרחמסטריווקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות אלפי חסידים שגדשו את הפארנצעס וצפו בדבקות בעבודת הקודש וחלוקת הפירות, כשבמהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו במעלת היום (חסידים)
לבוש בבגדי שבת ערך אמש האדמו"ר מנדבורנה את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הטיש נרשם רגע שיא בעת אמירת הברכות על שבעת המינים, אז נעמד האדמו"ר מלא קומתו כפי מנהג אבותיו, אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, כשקהל החסידים עוקב בדבקות אחר עבודת הקודש (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות דארג בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט | על שולחן מלכים הונחו מגשי פירות מפוארים שעוצבו בטוב טעם, עם דגש מיוחד על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומשבעת המינים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש בענייני היום וחילק פירות לברכה למאות החסידים שעברו בסך להתברך לרגל ראש השנה לאילנות (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב דונולו בבני ברק, ערך האדמו"ר מספינקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט ברוב פאר והדר | קהל החסידים גדש את ההיכל מקצה לקצה וצפה מקרוב בעבודת הקודש. במקביל, זכו מאות חסידי ואוהדי בית ספינקא השוהים מעבר לים לצפות במעמד כולו באמצעות שידור חי שהועבר לריכוזי החסידות בחו"ל, מה שאפשר להם לחזות מקרוב בעבודת הקודש ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהטיש המרומם (חסידים)
קהל חסידי פרמישלאן השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, במהלכו נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ושורשי האילן החסידי | לאחר שירת ניגוני התעוררות ושמחה, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל החסידים שעברו בסך (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בהשתתפות אלפי חסידים, כשסביב השולחן מסובים בניו הרבנים יחד עם נכבדי החסידות | מחזה מיוחד שמשך את עין המשתתפים היה חבישת ה'קאלפיק' על ראשו של האדמו"ר, כמנהג אדמו"רי בית ויז'ניץ | במהלך הטיש הוגשו פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל (חסידים)
מאות חסידים גדשו את הפארנצעס בהיכל ענק בירושלים וצפו בעבודת הקודש של האדמו"ר ה'צינור' מקרעטשניף כפר עטה בטיש ט"ו בשבט • מניגוני פורים ועד למעמד הנשגב של "חקל תפוחין" • ההתלהבות שהביאה להחלפת הקאפטן הלבן באמצע הטיש • צפו בתיעוד שכבש את ירושלים (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברמת ויז'ניץ שבחיפה ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את שולחנו הטהור לכבוד חמישה עשר בשבט | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני ראש השנה לאילנות ושורשי האילן החסידי | בין האלפים שהשתתפו בטיש נצפה הרב יעקב אהרן ורצברגר, משב"ק האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע | בסיום הטיש עברו החסידים והאורחים להתברך ולקבל פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
תיעוד ענק מטיש ט"ו בשבט בחצה"ק סאטמר, אלפי חסידים השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר לרגל היום בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל • מחזה מרהיב נגלה לעיני האלפים כאשר על שולחן המלכים הונחו עיצובי פירות ענקיים ומורכבים, פרי עמל של אמנות ייחודית שעוצבו בשלל צבעים וצורות המבטאים את שבחה של ארץ ישראל, כיאה לממלכת סאטמר • צפו בגלריה (חסידים)
אלפי חסידי באבוב התכנסו אמש לחזות בנועם עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות בבורו פארק | במהלך הטיש הוגשו פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומרקחת אתרוגים כנהוג | האדמו"ר נשא דברות קודש בענייני היום ובמעלת צמיחת האדם בעבודת השם | בסיום הטיש, עברו אלפי החסידים בסך לפני האדמו"ר לקבלת פירות לברכה (חסידים)
מעמד מרומם ומלא חן חסידי נערך אמש בהיכל ישיבתו הרמה של האדמו"ר מקודינוב, שם התכנסו הבחורים והחסידים לעריכת השולחן לרגל ראש השנה לאילנות |מחזה מיוחד נראה בהיכל כאשר האדמו"ר ישב לאורך השולחן ולא בראשו כמקובל, וזאת על מנת לפנות מקום רחב למגוון הפירות הרבים שהונחו על השולחן | בחורי הישיבה נעמדו על ה"פארנצעס" ממול, כשהם צופים בעבודת הקודש ושומעים את דברי התורה שנשא האדמו"ר במעלת היום (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בשכונת רמת אהרן בבני ברק ערך האדמו"ר מספינקא את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט לפני קהל עדת מרעיתו ובני משפחתו ששתו בצמא את דבריו ובהמשך טעמו מפירות ארץ ישראל שהוגשו בהרחבה לצד כוסות בירה קרה כמיטב המסורת להחיות את נפשם (חסידים)
קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מטעמשוואר, לרגל חמישה עשר בשבט – ראש השנה לאילנות | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר בבני ברק, שם נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ומעלת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. לאחר משא הקודש ושירת ניגוני התעוררות, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל המשתתפים שעברו להתברך ביום סגולה זה (חסידים)
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בעריכת השולחן שערך האדמו"ר מסאסוב, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו בבני ברק, שם נשא האדמו"ר דברי תורה וברכה לרגל ראש השנה לאילנות. במהלך הטיש עברו החסידים לקבלת פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
