צפו בגלריה שירת הלב | תיעוד משולחנו של האדמו"ר מקאליב בראש השנה לאילנות בהיכל בית המדרש המרכזי של חסידות קאליב ברחוב חנה בירושלים, ערך אמש האדמו"ר את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במעלת היום ובחובת ההודיה על צמיחת האילן (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:34