כיכר השבת
דור חדש

"אני סוגר את החלונות, ושומע שלום חנוך" | משבר האותנטיות של בעלי התשובה בדור הקודם

החוקר והסופר, דרור יהב, על גל ההתקרבות לדת בעקבות המלחמה, ועל ה'חזרה בתשובה' שמאפיינת את הדור הצעיר|מה היה כ"כ חדשני בהצעה של יתרו למשה רבנו? | הרב משה רבי בשיחה על תופעת ה'שתלטנות' של הבן הבכור | כלכלת המשפחה - מה עושים כדי לא 'להתבלבל' מירושה גדולה | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

דרור יהב, חוקר וסופר, מתארח באולפן לשיחה על גל ההתחזקות הנוכחי שפרץ בעקבות המלחמה, ומאפיין אותו כגל של "זהות היברידית" - שבו אנשים מאמצים סממנים דתיים כמו ציצית אך שומרים על התרבות והאופי החילוני-מסורתי שלהם, בניגוד לדורות הקודמים ששאפו להיטמע בחברה החרדית. יהב מסביר כי תופעה זו מביאה עמה מצד אחד אותנטיות וחיבור לרגש, אך גם מציבה אתגר של חוסר עמקות וצורך ביצירת מסגרות חינוכיות חדשות שיתאימו לדור שגדל על סרטונים ברשת ולא על לימוד אינטנסיבי.

הארה מ - "מדוע נקרא שמו יֶתֶר? על שם שייתר פרשה אחת בתורה". מה היה כ"כ מיוחד בהצעה של יתרו למינוי שופטים, ומדוע רש"י קורא לפרשייה על שם פסוק המופיע באמצע?

איזי במשפחה - הרב משה רבי על הנושא המורכב של בן בכור במשפחה. איך מוצאים את האיזון בין הכבוד המתאים לו, לבין שתלטנות-יתר?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כששכן רגיש להערות, עושה משהו שממש מפריע לכם? תגיבו או תבליגו?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג, שקיבל ירושה גדולה, ולא ידע איך להתמודד עם המצב החדש.

פרק חדש של - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר