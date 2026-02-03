דרור יהב, חוקר וסופר, מתארח באולפן לשיחה על גל ההתחזקות הנוכחי שפרץ בעקבות המלחמה, ומאפיין אותו כגל של "זהות היברידית" - שבו אנשים מאמצים סממנים דתיים כמו ציצית אך שומרים על התרבות והאופי החילוני-מסורתי שלהם, בניגוד לדורות הקודמים ששאפו להיטמע בחברה החרדית. יהב מסביר כי תופעה זו מביאה עמה מצד אחד אותנטיות וחיבור לרגש, אך גם מציבה אתגר של חוסר עמקות וצורך ביצירת מסגרות חינוכיות חדשות שיתאימו לדור שגדל על סרטונים ברשת ולא על לימוד אינטנסיבי.

הארה מפרשת השבוע - "מדוע נקרא שמו יֶתֶר? על שם שייתר פרשה אחת בתורה". מה היה כ"כ מיוחד בהצעה של יתרו למינוי שופטים, ומדוע רש"י קורא לפרשייה על שם פסוק המופיע באמצע?

איזי במשפחה - הרב משה רבי על הנושא המורכב של בן בכור במשפחה. איך מוצאים את האיזון בין הכבוד המתאים לו, לבין שתלטנות-יתר?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כששכן רגיש להערות, עושה משהו שממש מפריע לכם? תגיבו או תבליגו?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג, שקיבל ירושה גדולה, ולא ידע איך להתמודד עם המצב החדש.

פרק חדש של חיים באיז"י - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג