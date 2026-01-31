האם ניתן לחיות לנצח? הכירו את חוק גומפרץ-מייקהם

הסיפור של אחד החוקים המשפיעים ביותר על עולם הביטוח והרפואה החל בשנת 1825. בנג'מין גומפרץ, מתמטיקאי ואקטואר יהודי-בריטי בשירות חברת הביטוח "אליאנס", ביקש למצוא דרך מדויקת יותר לחישוב קצבאות. הוא גילה תגלית ששינתה את היחס למבוגרים בעולם הביטוח: הסיכוי למות אינו עולה באופן ליניארי עם הגיל, אלא באופן מעריכי (אקספוננציאלי) - מה הכוונה? גומפרץ הבחין כי החל מגיל הבגרות, "עצימות התמותה" מכפילה את עצמה במרווחי זמן קבועים - אצל בני אדם, בערך כל שמונה שנים הסיכוי למוות מכפיל את עצמו. כעבור 35 שנים, ב-1860, שכלל האקטואר ויליאם מייקהם את המודל והוסיף לו רכיב קבוע. מייקהם הבין שלא הכל תלוי בגיל; ישנם גורמי מוות "עיוורים" כמו תאונות או מחלות מדבקות פתאומיות שתוקפים את האוכלוסייה באופן אחיד, ללא קשר למצב הביולוגי של הפרט.

הנוסחה שפיצחה את קוד התמותה

כך נולד חוק גומפרץ-מייקהם, המשלב את שני הכוחות הללו למשוואה אחת המצליחה לתאר בדיוק יוצא דופן את חיינו. מצד אחד, הרכיב של גומפרץ מתאר את "הבלאי הפנימי" - ההתדרדרות הביולוגית של המערכות שלנו שרק מאיצה ככל שאנו מתבגרים. מצד שני, רכיב מייקהם מייצג את רמת הסיכון הסביבתית הקבועה. השילוב ביניהם יוצר גרף חיים מוכר: בצעירותנו, רכיב מייקהם (הסיכונים החיצוניים) הוא הדומיננטי, אך ככל שאנו חולפים על פני גיל 30, רכיב גומפרץ משתלט על התמונה והופך לנסיקה תלולה ובלתי נמנעת בסיכויי התמותה.

התנגשות בין ביולוגיה לסביבה בעידן המודרני

לאורך ההיסטוריה, השיפורים הדרמטיים ברפואה, בתזונה ובסניטציה השפיעו בעיקר על רכיב המייקהם - כלומר, הם צמצמו את הסיכונים הסביבתיים והגדילו את הסיכוי של אדם ממוצע להגיע לגיל זקנה. עם זאת, רכיב הגומפרץ, המייצג את "שעון ההזדקנות" הביולוגי, נותר יציב להפליא. מחקרים עדכניים מהשנים 2024 ו-2025 מראים כי גם בעידן של רפואה מתקדמת, המדרון המעריכי נשמר. חוקרים מצאו כי מחלות כרוניות כמו סוכרת אינן משנות את מבנה החוק, אלא פשוט "מאיצות" את הקצב שלו, מה שגורם לחולים להזדקן מבחינה סטטיסטית מהר יותר מהאוכלוסייה הכללית, אך עדיין לפי אותה חוקיות מתמטית.

האם קיים גבול ביולוגי בלתי עביר?

אחת השאלות המרתקות ביותר במדע כיום היא האם חוק גומפרץ-מייקהם ממשיך לנצח גם בגילאים קיצוניים. ישנן עדויות לכך שבקרב "סופר-קשישים" (בני 105 ומעלה), קצב העלייה בתמותה מאיט ואף מגיע למישור, מה שמרמז על אפשרות של הישרדות מעבר לתחזית המקורית. מנגד, מחקרים חדשים שפורסמו בתחילת 2025 טוענים כי למרות השיפורים הטכנולוגיים, אנו מתקרבים ל"תקרת זכוכית" של תוחלת החיים האנושית. לפי גישה זו, ללא פריצת דרך רדיקלית שתשנה את הביולוגיה של התא ותאט את רכיב הגומפרץ עצמו, המין האנושי יתקשה לפרוץ את מחסום ה-90 שנה כתוחלת חיים ממוצעת, והנוסחה בת ה-200 של גומפרץ תמשיך להגדיר את סופנו.

