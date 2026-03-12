זרקורים וירי נ"מ מעל לוס אנג'לס, 25 בפברואר 1942 ( צילום: UCLA Library. )

בשעה 02:25 לפנות בוקר ב-25 בפברואר 1942, השקט המתוח של דרום קליפורניה נופץ על ידי צרחתן של מאות סירנות פשיטה אווירית. עבור שני מיליון תושבי לוס אנג'לס, הצליל הזה לא היה רק התרעה; הוא היה התגשמות הסיוט הגדול ביותר שלהם. חודשיים וחצי בלבד לאחר שהצי הקיסרי היפני מחץ את פרל הארבור, האמריקאים היו משוכנעים שהשלב הבא בפלישה הגלובלית החל. בתוך דקות, העיר שקעה בחשיכה מוחלטת תחת פקודת האפלה, וזרקורי ענק החלו לחרוץ את שמי הלילה בחיפוש אחר אויב בלתי נראה. מה שהתפתח בשעות הבאות - מטח בלתי פוסק של למעלה מ-1,400 פגזי נ"מ שהפכו את השמיים לגיא צלמוות של אש ומתכת - נותר עד היום אחד האירועים המוזרים, הטראומטיים והמדוברים ביותר בהיסטוריה הצבאית של ארצות הברית.

האירוע, שזכה לכינוי "הקרב על לוס אנג'לס" או "הפשיטה הגדולה על לוס אנג'לס", מייצג נקודת מפגש קריטית בין כשל טכנולוגי, מתח גיאופוליטי ופסיכולוגיה של המונים במצבי קיצון. למרות עוצמת האש המסיבית, עם עלות השחר התבררה עובדה מדהימה: לא נמצאו שרידי מטוסים, לא הופלו פצצות, והאויב, כך נראה, מעולם לא היה שם. >> למגזין המלא - לחצו כאן

אורותיה של לוס אנג'לס כפי שהיתה נראית בלילה באותם הימים ( צילום: נחלת הכלל )

מדינה בפוסט טראומה - ארצות הברית שאחרי פרל הארבור

כדי להבין את שהתרחש באותו הלילה בלוס אנג'לס, יש לצלול אל הלך הרוח הלאומי בשלהי חורף 1942. הניצחונות המהירים של יפן בדרום-מזרח אסיה ובאוקיינוס השקט יצרו תחושה של כישלון וחוסר יכולת לנצח את האויב. החוף המערבי של ארצות הברית הרגיש חשוף ופגיע, והציבור היה משוכנע שצוללות ומטוסים יפניים פועלים סמוך מאוד לקו החוף.

החששות הללו לא היו מופרכים לחלוטין. במהלך דצמבר 1941 וינואר 1942, צוללות יפניות תקפו ספינות סוחר אמריקאיות במרחק ראייה מהחוף, ביניהן ה-SS Larry Doheny וה-SS Emidio. המתח הגיע לנקודת רתיחה ב-23 בפברואר 1942, יומיים בלבד לפני ה"קרב". בעוד הנשיא פרנקלין ד. רוזוולט נשא את אחת מ"שיחות ליד האח" שלו ברדיו, תוכנית רדיו שהיתה 'נינוחה' ועסקה במצב האומה, צוללת יפנית מדגם I-17 עלתה אל פני המים מול חופי אלווד (Ellwood), ליד סנטה ברברה, וירתה פגזים לעבר מתקני זיקוק נפט.

למרות שהנזק הפיזי באלווד הסתכם ב-500 דולר (דאז) בלבד ולא היו פגיעות בנפש, ההשפעה הפסיכולוגית הייתה הרסנית. זו הייתה הפעם הראשונה מאז מלחמת 1812 ששטח ריבוני של היבשת האמריקאית הופגז על ידי כוח זר. הציבור האמריקאי, שהיה רגיל לבידוד גיאוגרפי בטוח, הבין לפתע שהאוקיינוס אינו עוד מחסום בלתי עביר. בלוס אנג'לס, עיר שהייתה מרכז תעשייתי ביטחוני קריטי, התחושה הייתה שהפשיטה האווירית היא רק שאלה של זמן.

באותו ערב של ה-24 בפברואר, המודיעין הימי הוציא אזהרה חמורה: תקיפה על יבשת קליפורניה צפויה בתוך עשר שעות. הדיווחים על "אורות מהבהבים" ליד מפעלי הגנה החלו לזרום למפקדות הצבאיות, מה שהוביל להתראת פשיטה אווירית ראשונה ב-19:18 בערב, אשר בוטלה כעבור מספר שעות. העיר הייתה דרוכה, שנתם של התושבים הייתה קלה, והאצבעות על הדק תותחי הנ"מ היו מתוחות מתמיד.

מפה המציגה את המקום לחופה של אלווד בו פגעו הצוללות היפניות ( צילום: נחלת הכלל )

כתבה בעיתון המתארת את המתקפה היפנית ( צילום: נחלת הכלל )

הלילה הלבן - משידור מכ"ם לאש חיה

בשעה 01:44 לפנות בוקר של ה-25 בפברואר, מערכות המכ"ם הצבאיות, שהיו אז בחיתוליהן, זיהו מטרה בלתי מזוהה במרחק של כ-120 מייל מערבית ללוס אנג'לס. הטכנולוגיה של אותם ימים, כמו המכ"ם מדגם SCR-270, הייתה רגישה ביותר להפרעות אטמוספריות ולתקלות טכניות, אך באווירה של אותם ימים, כל "בליפ" על המסך תורגם מיידית לאיום קיומי.

סוללות הנ"מ הוכנסו למצב "התראה ירוקה" (מוכנות לירי) בשעה 02:15. דקות ספורות לאחר מכן, בשעה 02:21, ניתן הצו להאפלה כללית, נוהל שמטרתו להקשות על מטוסי האויב מלראות את המטרות. לוס אנג'לס, עיר האורות והזוהר, הפכה בבת אחת לבור שחור. הסירנות שהחלו לפעול ב-02:25 העירו את התושבים למציאות של מלחמה. רבים מהם, בפיג'מות וחלוקים, יצאו לרחובות או לחצרותיהם, מביטים בשמיים בציפייה לראות את הלהבות של המטוסים היפניים.

הדיווחים במרכז המידע החלו לזרום בקצב מסחרר, אך הם היו סותרים ומבלבלים. בשעה 02:43 דווח על מטוסים ליד לונג ביץ'. זמן קצר לאחר מכן, קולונל בארטילריית החוף דיווח כי זיהה "כ-25 מטוסים בגובה 12,000 רגל" מעל העיר. הדיווח המכריע הגיע ב-03:06, כאשר נצפה בלון הנושא נר אדום מעל סנטה מוניקה. זה היה האות לפתיחה באש.

חטיבת ארטילריית החוף ה-37 פתחה במטח אדיר. השמיים התמלאו בפיצוצים של פגזי נ"מ במשקל 12.8 פאונד, וקליעי מקלעים 0.50 צבעו את הלילה בכתום. הירי היה ספורדי - בלתי קבוע אך אינטנסיבי ונמשך עד השעה 04:14 לפנות בוקר. למעלה מ-1,400 פגזים נורו אל תוך החשכה, מכוונים לעבר עננים, רסיסים של פגזים קודמים, או פשוט לעבר הלא-כלום שהשתקף באור הזרקורים.

במהלך כל אותו זמן, מטוסי חיל האוויר של הפיקוד המיירט הרביעי נותרו על הקרקע. המפקדים, למרות הלחץ הכבד, לא קיבלו אישור סופי על זיהוי מטרות אויב וחששו לשלוח את טייסיהם לתוך "קיר האש" שיצרו סוללות הנ"מ של כוחותיהם. זו הייתה החלטה גורלית שמנעה, ככל הנראה, אבדות נוספות כתוצאה מ"אש ידידותית" בשמיים.

אנשי צבא ארה"ב מתאמנים עם זרקורי נ"מ בשנת 1941 במחנה קאלאן, סן דייגו. צילום מ. ( צילום: אוסף הראלד אקזמינר בספרייה הציבורית של לוס אנג'לס )

העדות האנושית - בלבול וגבורה אזרחית

ה"קרב" לא התרחש רק בשמיים; הוא התרחש בחדרי המגורים, בחצרות וברחובות של לוס אנג'לס. סיפוריהם של התושבים באותו לילה מציירים תמונה של עיר שאיבדה את אחיזתה במציאות מתוך עודף מוטיבציה להגן על הבית.

ברטה צ'רץ', תושבת העיר, נותרה ערה משעה 02:30 כדי לטפל באדם אחר שנכנס להתקף היסטריה בעקבות קולות הפיצוצים. הנרי הרולד, מונע מסקרנות, יצא החוצה בפיג'מה וברגליים יחפות, רק כדי לגלות שנעל את עצמו מחוץ לבית בעוד רסיסי מתכת מהפגזים שנורו נופלים סביבו. תלמה סנטנס רצה החוצה בכתונת לילה, קפאה מהקור וחזרה לקחת מעיל; היא נשבעה שראתה "עצמים דמויי בלון" מרחפים בשמיים.

לא כולם נתקפו פאניקה. אחד מתושבי העיר, מר טיילור, למשל, חשב שמדובר ברעש של חשמלית רועשת במיוחד והמשיך לישון לאורך כל האירוע. לעומתו, מנהל בית ספר בשם הרברט ווד נשבע שראה שני מטוסים עוינים במו עיניו. הסתירות הללו מדגימות את המנגנון של "עדות ראייה" תחת לחץ: המוח משלים פרטים חסרים בהתאם לציפיות. מי שציפה למטוסים, ראה מטוסים; מי שפחד מבלונים, ראה בלונים.

המחיר האנושי של הלילה היה טרגי, במיוחד בהתחשב בכך שלא היה אויב אמיתי בשטח. חמישה אזרחים איבדו את חייהם כתוצאה עקיפה של המהומה. שלושה נהרגו בתאונות דרכים קטלניות ברחובות המוחשכים, כאשר נהגים מבועתים ניסו להימלט או פשוט לנווט ללא אורות תוך שהם מביטים לשמיים. שניים אחרים מתו כאשר נכנעו להתקפי לב שנגרמו מהלחץ הקיצוני של ההפגזה שנמשכה שעה ארוכה.

גם הנזק לרכוש היה משמעותי. רסיסי פגזים, שכל אחד מהם היה מסוגל להרוג, ירדו כמטר על העיר. ביתו של תושב העונה לשם יו לנדיס ספג פגיעה ישירה של פגז שלא התפוצץ באוויר; הפגז נחת בחצר האחורית, התפוצץ וריסק את רהיטיו. לנדיס, באירוניה מרירה של תקופת המלחמה, התנחם בכך שצמיגי מכוניתו לא נפגעו, שכן באותה תקופה היה מחסור חמור בגומי וקשה היה להשיג צמיגים חדשים.

פציעות רבות דווחו בקרב אלפי פקחי הפשיטה האווירית (Air Raid Wardens). מתנדבים אלו, שמיהרו לעמדותיהם בחשיכה המוחלטת, סבלו מחתכים, נפילות, ואפילו שברים. פקח אחד שבר את רגלו כשמעד בחושך, ואחר שבר את זרועו. כל אלו היו קורבנות של קרב נגד רוחות רפאים.

עיתונות התקופה מתארת את רגעי המתקפה ותוצאותיה ( צילום: נחלת הכלל )

הנשק והטכנולוגיה - מדוע התותחים לא הפסיקו לירות?

אחת השאלות המרכזיות שעולות מהאירוע היא כיצד יחידה צבאית מאומנת יורה 1,400 פגזים ללא הפסקה כאשר אין כלל סיבה לירי? התשובה טמונה בשילוב שבין טכנולוגיה מיושנת לבין "לולאת משוב" פסיכולוגית.

חטיבת ארטילריית החוף ה-37 השתמשה בתותחי נ"מ שירו פגזים נפיצים שנועדו להתפוצץ בגובה מסוים ולפזר רסיסים. הבעיה הייתה שכאשר פגז מתפוצץ בשמי הלילה, הוא יוצר הבזק אור וענן עשן. הזרקורים שסרקו את השמיים ננעלו על ענני העשן הללו, מה שגרם לתותחנים אחרים לחשוב שמדובר בכלי טיס של האויב - ולירות עליהם. כך נוצר מצב שבו הצבא האמריקאי "רדף" אחרי העשן של עצמו במשך שעה ארוכה.

המכ"ם של אותה תקופה תרם לבלבול. מערכות ה-SCR-270 וה-SCR-584 היו פורצות דרך אך עדיין לא יציבות. הן נטו לזהות להקות ציפורים, שינויים בטמפרטורת האוויר או בלונים מטאורולוגיים כמטרות לגיטימיות. בסיפור מפורסם אחד, צוות מכ"ם בסנטה מוניקה שחרר "בלוני ניקל" (בלונים קטנים ממולאים במימן עם חוטי מתכת) כדי לבדוק את הציוד שלהם. הרוח דחפה את הבלונים הללו חזרה לכיוון החוף, והם הופיעו על מסכי המכ"ם כמבנה של מטוסים תוקפים.

הכאוס הטכנולוגי הוביל לכך שדיווחים על "מטוסים שהופלו" הציפו את המפקדות. עיתונים דיווחו בבוקר שלמחרת על שלושה או ארבעה מטוסים יפניים שהתרסקו בים או בשכונות מגורים כמו הוליווד. אך דבר מהדיווחים העיתונאיים הללו לא אומת מעולם.

טבלה המציגה את התחמושת שנעשה בה שימוש במהלך ה'קרב' ( צילום: א.ל )

הפוליטיקה של הפאניקה - הצבא נגד הצי

בעוד העשן מעל לוס אנג'לס מתפזר, החל קרב מסוג אחר בוושינגטון די.סי. - קרב על הנרטיב. התגובות המנוגדות של ראשי מערכת הביטחון חשפו את המבוכה והבלבול ששררו בצמרת הממשל האמריקאי.

שר הצי, פרנק נוקס, היה הראשון להגיב. במסיבת עיתונאים שנערכה ב-25 בפברואר, הוא ביטל את כל האירוע כ"אזעקת שווא" שנבעה מ"עצבים של מלחמה" ('War Nerves' כלשונו). הצי, שהיה אחראי על הגנת החופים מהים, עמד על כך שלא היו שום מטוסים בשמיים ולא הייתה שום פעילות אויב.

מנגד, שר המלחמה הנרי סטימסון הציג עמדה לוחמנית הרבה יותר. הוא התבסס על דיווחי הצבא וטען כי לפחות 15 מטוסים לא מזוהים ריחפו מעל העיר. סטימסון אף הרחיק לכת ושיער שמדובר במטוסי מסחר שהופעלו על ידי סוכני אויב מבסיסים חשאיים במקסיקו או שהושקו מצוללות.

הגנרל ג'ורג' מרשל, בדו"ח לנשיא רוזוולט, הציע תיאוריה של "לוחמה פסיכולוגית". לפי מרשל, ייתכן והיפנים שלחו מטוסים בודדים רק כדי לעורר פאניקה, לבדוק את מיקומי סוללות הנ"מ ולפגוע במורל האזרחי. המחלוקת הזו בין הצי לצבא הזינה את חוסר האמון הציבורי. עיתונים כמו ה"לונג ביץ' אינדפנדנט" האשימו את הממשלה בצנזורה ובניסיון להסתיר את האמת על פגיעותה של קליפורניה. היו אפילו כאלו שטענו שהאירוע כולו "בוים" כדי לתת לממשלה תירוץ להעביר את מפעלי התעשייה הביטחונית מהחוף אל פנים היבשת.

הגנרל ג'ורג' מרשל, מי שהגיש את הדו"ח לנשיא וטען שהיתה זו לוחמה פסיכולוגית ( צילום: Marshall Foundation Archives )

המנגנון הפסיכולוגי - מדוע רואים את מה שפוחדים ממנו?

מבחינה פסיכולוגית, הקרב על לוס אנג'לס הוא מקרה מבחן קלאסי של "מחלה סוציוגנית המונית" (Mass Sociogenic Illness) או היסטריה קולקטיבית. זהו מצב שבו תסמינים פיזיים או אמונות חזותיות מתפשטים בתוך קבוצה ללא גורם חיצוני ממשי.

ד"ר ברתולומיאו, מומחה לתחום, מתאר זאת כ"אפקט פלצבו הפוך". במקרה של לוס אנג'לס, ה"תסמינים" היו ראיית מטוסים היכן שהיו רק עננים. המתח שבו היו נתונים האזרחים והחיילים יצר מצב של "היפר-ויג'ילנטיות" (ערנות יתר). כאשר הגוף נמצא במצב של "הילחם או ברח" לאורך זמן, הכימיקלים המשתחררים במערכת העצבים מחספסים את חושי התפיסה וגורמים למוח לפרש כל רעש או אור כסכנה מיידית.

ישנם קווי דמיון מרתקים בין האירוע בלוס אנג'לס לבין הפאניקה שעורר תסכית הרדיו המפורסם "מלחמת העולמות" של אורסון וולס ב-1938. בשני המקרים, הציבור היה מוכן מראש מבחינה פסיכולוגית לאסון - ב-1938 היה זה הפחד ממלחמה מתקרבת באירופה, וב-1942 היה זה הפחד מפלישה יפנית.

גורם משמעותי נוסף היה "הידבקות חברתית" (Social Contagion). כאשר שכן אחד צועק "אני רואה מטוס!", השכן השני, הנמצא באותו מצב של לחץ, סביר להניח ש"יראה" אותו גם הוא. בלוס אנג'לס, ההידבקות הזו קרתה בקנה מידה של עיר שלמה, כאשר אלפי אנשים צפו באותם זרקורים ופירשו את הצורות שנוצרו באור ככלי מלחמה.

הצל האפל - גזענות וכליאה בחסות ה"קרב"

אחת התוצאות המרות והמושתקות ביותר של האירוע הייתה השפעתו על הקהילה היפנית-אמריקאית. באווירה של פרנויה מלחמתית, ה"קרב" סיפק דלק למסע ההסתה נגד אזרחים ממוצא יפני.

במהלך ליל ה-25 בפברואר, המשטרה והשריף של לוס אנג'לס עצרו כ-20 יפנים-אמריקאים בחשד שהם "סוכנים" המאותתים למטוסי האויב. בין העצורים היו גננים ואנשי עסקים פשוטים שהואשמו בשימוש בזרקורים או בשידורי רדיו חשאיים מתוך בתיהם. למרות שלא נמצאה שום הוכחה לפעילות כזו, המעצרים הללו פורסמו בהרחבה וחיזקו את התחושה שיש "גיס חמישי" בתוך העיר.

האירוע התרחש רק שישה ימים לאחר חתימת הצו הנשיאותי 9066, צו שסלל את הדרך לכליאתם של יפנים רבים במחנות ריכוז במהלך מלחמת העולם השנייה. עבור פוליטיקאים שתמכו בכליאת היפנים, ה"קרב" בלוס אנג'לס היה ההוכחה המושלמת: אם יש מטוסים בשמיים (כך הם טענו), הרי שמישהו מהקרקע עוזר להם. זהו קשר ישיר בין אשליה חזותית לבין עוול היסטורי, הפחד מרוחות רפאים בשמיים תורגם לכליאתם של בני אדם בשר ודם במחנות ריכוז.

שלט המודיע ליפנים בארה"ב על החובה להתייצב לצורך יישובם מחדש ( צילום: נחלת הכלל )

יפנים בארה"ב מפונים למחנות ריכוז ( צילום: נחלת הכלל )

לידתו של מיתוס העב"מים - מה באמת מופיע בתמונה?

אם תשאלו היום חובב קונספירציות על הקרב על לוס אנג'לס, הוא לא ידבר על בלונים מטאורולוגיים או על היסטריה המונית. הוא ידבר על חוצנים. המהפך של האירוע מטרגדיה מלחמתית למיתוס עב"מים החל עם תמונה אחת מפורסמת שפורסמה ב-26 בפברואר 1942 ב"לוס אנג'לס טיימס".

בתמונה נראות אלומות זרקורים המתלכדות על עצם דמוי צלחת מעופפת, מוקף בהבזקי פיצוצים. עבור קהילת ה"יופולוגים" (אנשים העוסקים באופן אובססיבי בעב"מים), זהו "אקדח מעשן" לכך שחוצנים ביקרו בכדור הארץ והפגינו חסינות לאש האנושית. מומחים כמו ביל בירנס טענו בראיונות כי האובייקט נע במהירות איטית מדי עבור מטוס וריחף באופן שאינו תואם בלון.

עם זאת, האמת הטכנית מאחורי התמונה הרבה פחות מסתורית. בשנות ה-40, צילום לילה על גבי סרט שחור-לבן היה באיכות נמוכה מאוד. כדי שהתמונה תהיה ברורה מספיק להדפסה בעיתון, הגרפיקאים של ה"לוס אנג'לס טיימס" ביצעו בה עיבוד כבד (Retouching) בעזרת מברשות אוויר וצבע. ניתוח של התשליל (הנגטיב) המקורי מגלה שה"צלחת המעופפת" היא למעשה צבר של ענני עשן ופיצוצים שהודגשו על ידי הגרפיקאים כדי ליצור ניגודיות. הצילום המקורי הרבה יותר "רך" ומלא ברעש חזותי, ללא שום עצם מוצק וברור במרכז.

למרות ההוכחות המדעיות לכך שהתמונה עובדה, היא הפכה לאייקון תרבותי. היא שימשה כהשראה לסרטים שונים שתיעדו את האירוע שבהם התמונה שימשה כחלק ממסע הפרסום המציג אירוע היסטורי אמיתי של מפגש עם חוצנים.

התמונה שפורסמה בניו יורק טיימס, רבים בחרו לראות בה תיעוד של עב"מ ( צילום: נחלת הכלל )

פוסט-מורטם צבאי - המסקנות המאוחרות

בשנת 1949, איגוד ארטילריית החוף של ארצות הברית פרסם סקירה שקבעה כי בלון מטאורולוגי ששוחרר בשעה 01:00 בלילה היה כנראה ה"אשם" העיקרי. הבלון, שנועד למדוד את הרוחות בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, נסחף מעל העיר בדיוק בזמן שהמתח היה בשיאו.

בשנת 1983, משרד ההיסטוריה של חיל האוויר ערך מחקר מקיף נוסף שהגיע למסקנה דומה: שילוב של "עצבי מלחמה", בלונים מטאורולוגיים ושימוש בנורים צבאיים יצר תגובת שרשרת שלא ניתן היה לעצור. לאחר המלחמה, הממשלה האמריקאית פנתה ליפן ושאלה באופן רשמי האם היו להם מטוסים באזור באותו לילה. התשובה היפנית הייתה חד-משמעית: לא היו להם מטוסים, צוללות או כוחות כלשהם שפעלו מעל או ליד לוס אנג'לס ב-25 בפברואר.

זהו הפרדוקס המרתק של הקרב על לוס אנג'לס: הצבא נלחם בשיא הכוח נגד אויב שלא היה קיים, הצליח "להרוג" חמישה מאזרחיו שלו, וגרם לנזק כבד לרכוש - וכל זאת מבלי שהאויב האמיתי היה צריך לירות כדור אחד. הפעולה היפנית באלווד יומיים קודם לכן השיגה את מטרתה האסטרטגית המושלמת: היא גרמה לאמריקאים להכות את עצמם מתוך פחד.

לוס אנג'לס בלילה כיום ( צילום: Steve Jurvetson from Menlo Park )

אקורד סיום ותובנות מהאירוע

הקרב על לוס אנג'לס אינו רק הערת שוליים מוזרה במלחמת העולם השנייה; הוא משמש כהתרעה נצחית על הסכנות הטמונות בשילוב של פחד, טכנולוגיה וחוסר ודאות. במובנים רבים, האירוע הזה הקדים את זמנו והמחיש מושגים שנחקרו רק עשורים מאוחר יותר, כמו "ערפל המלחמה" (Fog of War) בעידן המידע.

אירועי "קרב לוס אנג'לס" מדגימים כיצד ציפייה לאיום מייצרת מציאות: כשצבא ואומה משוכנעים שמתקפה היא בלתי נמנעת, הם יפרשו כל אירוע שגרתי כהוכחה לכך. השילוב בין פיקוד מפוצל למדיה שמייצרת דרמה שלא מעוגנת במציאות ליבה את הפאניקה והקונספירציות במקום להרגיע. זהו תמרור אזהרה שיכול להיות לנו רלוונטי מתמיד: נרטיבים ופחד מסוגלים לעוות את תפיסת המציאות מן היסוד.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

כיום, מוזיאון פורט מקארתור (Fort MacArthur) בלוס אנג'לס עורך מדי שנה שחזור של האירוע, לא כחגיגה של ניצחון, אלא כתזכורת ללילה שבו עיר שלמה איבדה את ראייתה בתוך זוהר הזרקורים. הקרב על לוס אנג'לס נותר עדות דוממת לכך שהאויב המפחיד ביותר הוא זה שאנו יוצרים בתוך דמיוננו, ושבמלחמה, האמת היא לעיתים קרובות הקורבן הראשון של החרדה.