כאשר כלבתו של פול קונינגהאם, רוזי, אובחנה ב-2024 עם סרטן עור אגרסיבי מסוג תאי מאסט, התחזית הרפואית הייתה קודרת: בין חודש לחצי שנה של חיים. אף אחד מהטיפולים המקובלים - ניתוח, כימותרפיה או אימונותרפיה - לא הצליח לעצור את התפשטות הגידולים.

אבל קונינגהאם, יועץ בינה מלאכותית ומדען נתונים עם ניסיון של 17 שנה בתחום, החליט לנסות גישה אחרת - כזו שמבוססת על הכלים שהוא מכיר: בינה מלאכותית ואלגוריתמים. הוא השתמש ב־ChatGPT כעוזר מחקרי לניהול התהליך כולו: ריצוף גנטי של גידוליה של רוזי, השוואת הגנום הבריא למוטציוני, זיהוי הגנים המעורבים בהתפתחות הסרטן, ולבסוף עיצוב חיסון mRNA שמטרתו "לאמן" את מערכת החיסון של רוזי לזהות את חלבוני הסרטן ולתקוף אותם.

בעזרת מערכת AlphaFold של DeepMind, הוא שיחזר את מבני החלבונים התלת-ממדיים של המוטציות הסרטניות, ובנה מודלים שהתבססו על למידת מכונה כדי לבחור את היעדים היעילים ביותר לחיסון.

ממעבדה למרפאה

החיסון המותאם נבחן ונוצר במסגרת שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר מובילים: מרכז רמאצ’י לריצוף גנטי באוניברסיטת ניו סאות’ ויילס (UNSW) ניהל את הניתוח הביולוגי, ומכון ה־RNA של האוניברסיטה, בראשות הפרופסור פאל ת’ורדארסון, ייצר את החיסון בפועל תוך פחות מחודשיים.

הניסוי הקליני בוצע על ידי החוקרת ד"ר רייצ'ל אלאבנה מאוניברסיטת קווינסלנד, שהחזיקה באישורים האתיים הדרושים לניסוי טיפולים ניסיוניים בבעלי חיים. שתי זריקות חיסון ניתנו לרוזי - הראשונה בדצמבר 2025 והשנייה כחודש לאחר מכן - והתוצאות לא איחרו לבוא: בתוך כחודש, הגידול הגדול ברגלה הצטמק בכ-75%.

התגובות במעגל המדעי היו נדהמות. ד"ר מרטין סמית', חוקר ביולוגיה חישובית ב־UNSW, סיפר: "זה היה רגע של 'וואו, זה באמת עבד'."

זהירות ועתיד מבטיח

לצד ההתרגשות, מדענים מדגישים כי מדובר במקרה יחיד - לא בהוכחה קלינית קבילה. יש צורך בניסויים נוספים ובהבנת הסיבות לכך שגידול שני בגופה של רוזי לא הגיב לאותו חיסון. קונינגהאם ממשיך כעת לחקור את ההבדלים הגנטיים בין הגידולים כדי לשפר את הדור הבא של החיסון.

הניסוי מצטרף לגל עולמי של פיתוחים דומים: חברות הענק מודרנה ומרק כבר עורכות ניסויי שלב 3 בבני אדם לטיפולים מבוססי mRNA מותאמים אישית נגד סרטן.

כפי שסיכם פרופ’ ת’ורדארסון: "בסופו של דבר נשתמש בזה כדי לעזור לבני אדם. רוזי הראתה לנו שרפואה מותאמת אישית יכולה להיות יעילה - ומהירה - כשמשלבים מדע, נתונים ובינה מלאכותית."