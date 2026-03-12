כיכר השבת
זעק "אללה אכבר" | פיגוע ברמת גן: יו"ר המועצה הדתית נדקר ושרוי במצב קשה 

יו"ר המועצה הדתית בעיר רמת גן, עו"ד גדליהו בן שמעון ממפלגת ש"ס נדקר על ידי נער ערבי, מצבו הוגדר קשה על ידי גורמי רפואה | חשד כבד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני, דיווחים על צעקות 'אללה אכבר' | הנער נעצר על ידי המשטרה (חדשות) 

3תגובות

יו"ר המועצה הדתית בעיר רמת גן מ, עורך הדין גדליהו בן שמעון נדקר ברחוב היום (חמישי) בעיר רמת גן, מצבו מוגדר קשה. הוא פונה לבית החולים עם פצעי דקירה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:15, כאשר צעיר ערבי, לפי הדיווחים בן 15, ניגש לבכיר החרדי ודקר אותו מספר פעמים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ולא יפורסם כאן מסיבות מובנות (לעיל צילום מסך), נראה הצעיר הערבי, ככל הנראה מחבל, כשהוא ניגש לבן שמעון מאחוריו ודוקר אותו מספר פעמים.

הזירה ברמת גן
הזירה ברמת גן| צילום: צילום: מד"א
הזירה ברמת גן (צילום: מד"א)

מדיווחים עולה כי התוקף אף צעק "אללה אכבר" תוך כדי מעשה, מה שמגביר את החשד כי אכן מדובר באירוע טרור.

מהמשטרה נמסר: בהמשך לדיווחים במוקד 100 אודות חשוד שדקר גבר ברמת גן ונמלט מהמקום, כוחות משטרת מרחב דן ולוחמי מג"ב הגיעו למקום.

בסריקות של כוחות המשטרה אותר חשוד, בן 20, תושב ג'ת, ועצרו אותו לחקירה.

הקורבן (47) פונה במצב קשה עפ"י גורמי רפואה והוא הועבר לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך, נבדק החשד לאירוע פח"ע. כוחות משטרה בזירה אוספים ממצאים וראיות.

מבית החולים 'איכילוב' נמסר:

"למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב הגיע כעת פצוע בעקבות אירוע דקירה ברמת גן. מצבו מוגדר קשה והוא מטופל כעת בחדר הטראומה".

מאיחוד הצלה נמסר:

רמת גן: בן 47 נפצע באירוע אלימות - מצבו קשה -

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגבר (כבן 47) שנפצע באירוע אלימות ברחוב ביאליק ברמת גן.

בנימין פישל וישראל ביטון חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע כתוצאה מאלימות וסבל מפציעה חודרת. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לקבלת המשך טיפול בבית חולים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בתגובה לפיגוע הדקירה בעיר רמת גן. "אנחנו המומים ומזועזעים מהפיגוע הנתעב הזה. הטרור לא ירתיע אותנו מלהמשיך בדרכנו, אבל כרגע כל עם ישראל מתאחד בתפילה לרפואתו של ראש המועצה הדתית ברמת גן. אני קורא לציבור כולו להתפלל לרפואתו של גדליהו בן ישועה הזקוק לרפואה שלמה."

יור ש״ס אריה דרעי:

"מזועזע עד עמקי נשמתי מהתקיפה הנפשעת שביצע בן עוולה כלפי יו״ר המועצ״ד ברמת גן, עו״ד גדליהו בן שמעון, שנפצע ונמצא במצב קשה.

אני קורא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של גדליהו בן ישועה".

0 תגובות

2
השם המלא לתפילה: גדליהו בן ישועה בבקשה תתפללו המצב שלו קשההה
תעבירו בבקשהה
מה שם האם? נוהגים להתפלל גם עם שם האם. אם אתה יודע תפרסם בבקשה.
שאלה
1
אסור להיות מרוכזים בטלפון בחוץ, מחבלים מסתובבים בינינו. להזכירכם שחררנו אלפי מחבלים בשביל החטופים. אנחנו גם עדיין ברמאדן שימו לב!
יצחק

