שלום לכם, שמי יוחנן. אני בן 42, נשוי למירי, ואנחנו גרים בבני ברק.

כדי להתחיל את הסיפור שלי, צריך להתחיל מהתחלה, מהגדרת הבית שבנינו. אני אברך, יושב ולומד בכולל, מירי היא מעצבת פנים מצליחה, אישה עם עין חדה לאסתטיקה ולפרטים הקטנים שעושים בית, אבל מעבר לכישרון המקצועי שלה, היא אישה עם יראת שמיים פנימית, שקטה ואמיתית. מירי נוהגת ברכב, והיא לבושה בטוב טעם, בסטנדרטים של אישה חרדית מכובדת שמעריכה איכות והופעה הולמת.

אחי הגדול הוא אשר. לאחר נישואיו הוא קבע את ביתו בבני ברק. באותם ימים למדתי בישיבה בעיר, והפכתי להיות חלק בלתי נפרד מהבית שלו. הייתי מתארח שם בשבתות, קופץ באמצע השבוע לאכול "אוכל של בית", ומרגיש הכי בנוח בעולם. אשר היה האח המפנק, זה שיודע שגם בחור ישיבה ששקוע בלימוד צריך לפעמים מילה טובה, חיוך ופינוק בשעות הפנאי. הקשר בינינו היה חזק מברזל - שיחות יומיומיות, התייעצויות בלילות, קשר של אחים שמרגישים שהם צוות אחד שצועד יחד.

גיסתי, איילה, הייתה תמיד שמחה כשהייתי מגיע. תמיד הרגשתי שם בנוח, בלי מחיצות. עבורי, ביתם היה פינה חמה לבקר בה מדי פעם.

בסוף, כמו כולם, יצאתי לשידוכים.

לאחר כמה פגישות הציעו לי את מירי. בשעה טובה ומוצלחת סגרנו "וורט", לא לפני שמירי באה אלינו הביתה לארוחת ערב להיכרות ראשונית. זו הייתה אמורה להיות ארוחה חגיגית ומשמחת, אבל מאז אותו ערב קרה משהו שלא יכולתי להבין. אשר, האיש שתמיד ידע לקבל את כולם כפי שהם, התחיל להגיע בשיחות עימי לנושאים שמעולם לא עלו בינינו.

כמעט בכל מפגש הוא בחר לדבר איתי על מירי. הוא הרחיב על חשיבות הצניעות, על כך שרישיון נהיגה לנשים הוא עניין מורכב שעלול להשפיע על הרוחניות, ולא שכח להזכיר לי שוב ושוב את החשיבות של שמירה על אורך הפאה.

אני לתומי חשבתי שמדובר בשיחה של אח אוהב שרוצה לקחת אחריות ולהצדיק את הבכורה שלו. אבל ככל שהשיח המשיך וירד לרזולוציות ספציפיות וממוקדות, ניסיתי להבין מה באמת קורה כאן.

באחת הפגישות עם מירי שאלתי אותה בדרך אגב מה דעתה על איילה. מירי, ביושר שלה, אמרה שהיא נראית לה גיסה טובה, ובארוחת הערב ההיא הן דיברו משהו כמו חצי שעה. כשניסיתי להבין בעדינות מה היה תוכן השיחה, נדהמתי לגלות שהנושאים היו זהים אחד לאחד לנושאים שאשר מעלה מולי.

התברר שאיילה שאלה את מירי המון שאלות חודרניות, וכשהבינה מה הדעות והתוכניות שלה - שהיא מתכוונת להמשיך לעבוד, לנהוג ולחיות בסגנון מעודכן - היא כנראה החליטה לכוון את אשר לנסות ולמגר את מה שהיא תפסה כסטייה מהדרך.

מאוד לא אהבתי את החטטנות הזו, אבל בחרתי לשתוק כדי לשמור על שלמות המשפחה.

לצערי מאז נישואי, הריחוק הגיע מהצד שלהם. מאז שנישאנו וגרנו בבני ברק, מרחק של כמה רחובות בלבד, אשר אחי האהוב לא הזמין אותי באופן רשמי אליו הביתה. הקשר נשאר לכאורה תקין בשיחות הטלפון, אבל התדירות החלה לרדת בהתמדה. היה לי קשה מאוד. הקשר עם אשר, איילה והילדים היה פעם הציר המרכזי שלי בבני ברק, ופתאום מצאתי את עצמי שואל מה עשיתי לא נכון כדי שזה יתקרר כך.

בינתיים זכיתי להיות אבא לכמה ילדים.

רציתי כל כך שיהיה קשר בינם לבין הילדים של אשר. חשבתי שאולי הילדים יהיו הגשר שיחזיר אותנו להיות משפחה אחת, אבל זה לא קרה.

ככל שעברו השנים, הקשר הפך למקרי בהחלט. מירי, שראתה את הקושי שלי, לא ויתרה. היא החליטה ליזום ולהזמין אותם לארוחה טובה אצלנו בבית. הם באו, ואשר באמת נראה מאושר באותו ערב, נזכרנו קצת בימים ההם. אבל ביום שאחרי, הכל חזר לקדמותו.

מירי המשיכה לשלוח עוגות ומטעמים לביתם של אשר ואיילה בערבי שבתות, לא מתוך רצון לקשר דביק, אלא פשוט כדי לשמור על משהו אנושי בסיסי בין אחים. זה לא באמת חלחל פנימה.

• • •

אחד הבנים של אשר הוא מוטי.

בחור בן 14, פיקח מאוד, שבכל הזדמנות שנפגשנו אצל ההורים היה מנסה למצוא רגע של שיחה עם מירי.

פעם הוא לחש לה מילים שזעזעו אותנו: "בא לי כבר לבוא אליכם הביתה, לראות איך אתם חיים, אבל אמא לא מסכימה. היא חושבת שזה לא מתאים לי. את יודעת, דודה, אני הולך לפעמים לרב כרמי. שמה זה פשוט כיף אמיתי, רק תעשו לי טובה - שאמא שלי לא תדע מזה בחיים".

הרב כרמי הוא יהודי עם לב זהב שאוסף אליו נוער שירד מהדרך.

באותו רגע החלטנו להרפות. הבנו שהחיזור שלנו אחרי הקשר רק יוצר מתח פנימי בתוך הבית של אשר, ולא רצינו להיות אלו שגורמים לנזק חינוכי לילד, ובטח לבעיות בשלום בית. כך עברו שש שנים של שתיקה וחומה גבוהה.

• • •

ליל שבת אחד, בזמן שאני טועם מכל הסלטים, נשמעו דפיקות בדלת.

בפתח עמד אשר. המבט שלו היה כבוי, מושפל. הוא לא החזיר לי חיוך כשאמרתי "שבת שלום".

"יוחנן, אני חייב עזרה", הוא לחש. הוא סיפר שמוטי לא הגיע הביתה מהבוקר, ואיילה נמצאת בהתקף של בכי וחרדה. "אני לא עומד בזה יותר, יוחי. אני חושב שקרה לו משהו רע. בוא איתי לחפש אותו. אני פוחד ללכת לבד".

יצאנו יחד לרחובות.

בדרך, אשר נפתח וסיפר לי דברים שלא ידעתי. הוא סיפר שמוטי כבר חודשיים מסתובב ללא מסגרת ישיבתית, שהוא נאטם בפניהם ולא מוכן לשמוע מילה. נזכרתי מיד במה שמוטי אמר למירי על הרב כרמי. "נראה לי שאני יודע איפה הוא", אמרתי לאשר ההמום.

צעדנו במהירות לכיוון הבית של הרב, ומרחוק כבר שמענו את קולות הצחוק והשירה.

נקשתי בדלת, ואחד הבנים של הרב פתח לנו. שמעתי את הרב צועק מבפנים בלבביות: "כנס כנס צדיק! רק עצם זה שאתה יהודי, בא לי שתיכנס!".

על ספה בפינה ראיתי את מוטי. הוא היה שתוי קצת, מחויך אבל עצוב. כשראה אותי, הוא צעק: "אוהה... דוד יוחנן... אתה רואה?! כאן המקום שלי!". כאב לי לראות את הטלפון שלו מבצבץ מכיס מכנסיו בליל שבת קודש - זו הייתה הפתעה כואבת שלא ציפיתי לה.

קראתי לאשר להיכנס. הוא עמד שם, המום למראה בנו במצב הזה, אבל באותו רגע הוא הבין הכל. הוא לא כעס.

הוא פתח את ידיו לחיבוק רחב, ומוטי קם במהירות ונפל לזרועות אביו. הבכי של שניהם לא פסק דקות ארוכות, והוא שטף את כל המרירות והחומות של שש השנים האחרונות.

מאז אותו לילה, הקשר השתנה. מוטי קיבל אישור רשמי לבוא אלינו, ודרך הקשר איתנו הוא מצא את הדרך חזרה לעצמו. הוא ראה אצלנו שאפשר להיות אברך, לחיות בתוך התורה, ועדיין להיות אדם נינוח ושמח שלא מפחד מהעולם. ברוך ה', הוא חזר לישיבה ולעולם התורה מתוך בחירה פנימית.