דרמה בערלוי, במוצאי שבת האחרונה, לאחר שבת מרוממת בה התאספו אלפי החסידים לשבות בצילו, יצא האדמו"ר מערלוי במתקפה חריפה נגד הלבוש המודרני שחדר לקהילות החסידים • "היצר הרע מצא דרך לקרר את היידישקייט דרך הבגדים המשונים", זעק הרבי • וגם, הקריאה להקמת "חבורות" להתעלות בעבודת השם | הדברים המלאים (חסידים)
"תפסיקו להכתים את העולם החרדי, תפסיקו להשתמש בכתר הזה כשנוח לכם, ולמאוס בו כשהוא כבד לכם. אני יושב כאן כבר כמה דקות ולא מצליח לרגע להבין מתי אתם חרדים ומתי כבר לא. מבחינתי היו כאן כמה משפטים שלא מביישים חילונים, אלא דווקא מגדירים אותם" (חרדים)
בכתבת וידאו מרתקת ומקיפה ששודרה לראשונה ב'וועידת כיכר השבת', הוצגו כל גווני הציבור החרדי על פי פילוח של מספרים ומאפיינים • מי חרדי, מי מקל ומי מחמיר? • וגם, הסתירה בין הנתונים למציאות הפוליטית • צפו (כוחות השוק)
את המונח "חרדי-חדש" טבע העיתונאי יאיר שלג לפני כ-20 שנה, ותיאר אותו אז כ"מתלבש לפי צו האופנה, יוצא למסעדות, צורך תרבות פנאי ויוצא לבילוי בחו"ל". אבל יאיר שלג דיבר על החרדים המודרנים דאז, שנשארו בשר מבשרה של החרדיות. לעומת זאת, החדשים של דורינו כל כך "חדשים", כך שהשאלה היא פחות "מי מתבשל בסיר הזה" והתהייה היא יותר "מה בעצם מתבשל שם"? (דעות)
כמידי שנה, מפרסם מגזין ניוזוויק את רשימת הרבנים המשפיעים ביותר על יהדות ארה"ב. ברשימה הפעם: רבנים חרדים, לצד רבנים אורתודוקסים מודרניים, חב"דניקים לצד ראשי הישיבה יוניברסיטי, במקום ה-20: הגאון רבי שמואל קמינצקי, מראשי 'אגודת ישראל', וממנהיגי היהדות החרדית בארה"ב (חרדים)