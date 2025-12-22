כיכר השבת
"זה פשוט מגעיל": הרבי מערלוי יצא חוצץ נגד הלבוש המודרני - "היצר הרע מצא דרך לקרר אותנו"

דרמה בערלוי, במוצאי שבת האחרונה, לאחר שבת מרוממת בה התאספו אלפי החסידים לשבות בצילו, יצא האדמו"ר מערלוי במתקפה חריפה נגד הלבוש המודרני שחדר לקהילות החסידים • "היצר הרע מצא דרך לקרר את היידישקייט דרך הבגדים המשונים", זעק הרבי • וגם, הקריאה להקמת "חבורות" להתעלות בעבודת השם | הדברים המלאים (חסידים)

אלפי חסידי ערלוי שהו במהלך שבת חנוכה בצילו של האדמו"ר בשכונת קטמון בעיה"ק ירושלים, בסיום מעמד הדלקת הנרות בהיכל ביהמ"ד הגדול, לאחר השירה המרגשת של החסידים, הפתיע האדמו"ר את החסידים ופצח בשיחה מנהמת ליבו הטהור, בנימה אישית וכואבת: "יש משהו שמפריע לי כבר הרבה זמן, ואני רוצה לשתף את הציבור".

וכאן, במשך דקות ארוכות נשא האדמו"ר דברים חוצבי להבות נגד ה"אופנה" שחדרה ללבוש החסידי המקורי. האדמו"ר עורר בדבריו על כך שהדורות הקודמים מסרו את נפשם ולחמו בעוז על שמירת הלבוש הייחודי, אך לצערנו ה"בעל הדבר" (היצר הרע) מצא פרצה חדשה כדי לקרר את הלהט החסידי.

"בשנים האחרונות היצר הרע מצא דרך חדשה לקרר את היידישקייט, וזה על ידי שינוי הלבוש החסידי", אמר האדמו"ר בכאב. "נכנסו חזק בבגדים השבתיים שלנו ה'בעקיטשעס' (קאפטן - מעיל ארוך מבד משי שאותו נוהגים ללבוש החסידים בשבתות וחגים, ח.ר.) עם כל מיני צבעים ובליטות משונות שאין להן שום שייכות למסורת שלנו.

מי שיש לו בגד כזה - שלא יגע בו יותר! זה פשוט מגעיל, זה מקרר את כל ה'ווארמקייט' (החמימות) החסידית. אין לזה מקום בקהילה חשובה כמו שלנו".

האדמו"ר לא עצר רק בתוכחה על החיצוניות, אלא קרא לשינוי פנימי עמוק. בדבריו עורר את האברכים להקים "חבורות" שיתאספו פעם בשבוע, לשבת יחד ולטקס עצות מעשיות איך להתעלות ביראת שמיים ובעבודת השם, כדי לשמור על צביון הקהילה מול רוחות הזמן.

דבריו של האדמו"ר, שנאמרו בנחרצות הפכו לשיחת היום בריכוזים החרדיים.

