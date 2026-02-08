רכבו החדש של האדמו"ר מסקווירא ( צילום: באדיבות המצלם )

במעון הקודש של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק, התחדשו בערב שבת האחרון ברכב חדש עבור האדמו"ר. לאחר עשרות שנים בהן היה מזוהה הרבי עם רכבי חברת 'קאדילאק', הוחלט הפעם לרכוש רכב מחברת היוקרה 'ג'נסיס'. חמש שנים אחרי ההכתרה: האדמו"ר מסאדיגורה בביקור היסטורי בעיר נעוריו חיים רוזנבוים | 06.02.26 בחסידות סקווירא נהוג להחליף את רכב האדמו"ר מדי שנה או שנתיים, וזאת בשל המרחקים העצומים שהיה גומע הרכב בנסיעותיו הרבות של האדמו"ר בעבר. כיום, כשהאדמו"ר כמעט ואינו עוזב את גבולות העיירה, הוחלט להשקיע ברכב המציע את מקסימום הנוחות עבור כל יציאה נדירה, מתוך מטרה לשמור על בריאותו של הרבי.

רכבו החדש של האדמו"ר מסקווירא ( צילום: באדיבות המצלם )

יצוין כי האדמו"ר עצמו אינו מעורב כלל בסוג הרכב, במראה החיצוני שלו או בעיצוב הפנים. דרישותיו של האדמו"ר מהרכב הן פונקציונליות רוחניות בלבד, התקנת מנורת לילה מיוחדת וסטנדר ייעודי לספרי הקודש, שכן האדמו"ר נוהג לנצל כל רגע בנסיעה ללימוד מעמיק ועיון בספרים, כשהוא אינו מביט כלל מחלון הרכב או בסביבתו.

האדמו"ר מסקווירא בכניסה לרכבו הישן - סטנדר ופנס ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

הרכב החדש נחשב כיום למפואר והמתקדם ביותר בקרב חצרות האדמו"רים והרבנים, והוא הותאם במיוחד לצרכיו האישיים של האדמו"ר כדי לאפשר לו להמשיך בסדרי לימודיו גם בעת הדרכים ביישוב הדעת ובנוחות מירבית.