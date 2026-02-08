כיכר השבת
המפואר ביותר בעולם החסידות | רכב היוקרה החדש של האדמו"ר מסקווירא נחשף

לאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, הרבי מסקווירא התחדש בערב שבת ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה | בפנים: הסטנדר ומנורת הלילה שמלווים את הרבי בכל רגע של לימוד בדרכים | למה הוחלט להחליף את הרכב דווקא עכשיו? כל הפרטים (חסידים)

רכבו החדש של האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

במעון הקודש של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק, התחדשו בערב שבת האחרון ברכב חדש עבור האדמו"ר. לאחר עשרות שנים בהן היה מזוהה הרבי עם רכבי חברת 'קאדילאק', הוחלט הפעם לרכוש רכב מחברת היוקרה 'ג'נסיס'.

בחסידות סקווירא נהוג להחליף את רכב האדמו"ר מדי שנה או שנתיים, וזאת בשל המרחקים העצומים שהיה גומע הרכב בנסיעותיו הרבות של האדמו"ר בעבר. כיום, כשהאדמו"ר כמעט ואינו עוזב את גבולות העיירה, הוחלט להשקיע ברכב המציע את מקסימום הנוחות עבור כל יציאה נדירה, מתוך מטרה לשמור על בריאותו של הרבי.

רכבו החדש של האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

יצוין כי האדמו"ר עצמו אינו מעורב כלל בסוג הרכב, במראה החיצוני שלו או בעיצוב הפנים. דרישותיו של האדמו"ר מהרכב הן פונקציונליות רוחניות בלבד, התקנת מנורת לילה מיוחדת וסטנדר ייעודי לספרי הקודש, שכן האדמו"ר נוהג לנצל כל רגע בנסיעה ללימוד מעמיק ועיון בספרים, כשהוא אינו מביט כלל מחלון הרכב או בסביבתו.

האדמו"ר מסקווירא בכניסה לרכבו הישן - סטנדר ופנס (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

הרכב החדש נחשב כיום למפואר והמתקדם ביותר בקרב חצרות האדמו"רים והרבנים, והוא הותאם במיוחד לצרכיו האישיים של האדמו"ר כדי לאפשר לו להמשיך בסדרי לימודיו גם בעת הדרכים ביישוב הדעת ובנוחות מירבית.

16
והמתקדם ביותר בקרב חצרות האדמו"רים והרבנים, אשרי הדור שככה לו
ויסוצקי
15
את מי זה צריך לעניין,??? שיערב לו, לא מוסיף בחיים
אא
14
אוי לדור שזה מה שמעניין אותו אצל הצדיקים.
הלוי
אשרי הדור שתלמידים וחסידים מליונרים מכבדים ומעריכים את רבם
אני
מסכים. אבל, האם זה מה שצריך לתפוס כותרות?מה אם דברי תורה מהרב? ועוד, אין עניים לפרנס בדור?!
הלוי
מאה אחוז!
אני
יש ילדים רעבים. יש חולים שממתינים חודשים לבדיקות. יש אברכים עם מקרר ריק. זה הרבה יותר דחוף ממכונית פאר לרב.
מר בחור
נכון. רכב חדש זה לא בכל יום. אבל מה כן קורה כל יום אצל הרב - עזרה לילדים רעבים. עזרה יועץ והדרכה לחולים שממתינים חודשים לבדיקות. עזרה לאברכים נצרכים מכל העולם. ועוד ועוד. זה ידוע בכל העולם!
להמר בחור...
13
רגש עצום על הסטנדרט החדש !
ירושלמי אדוק
12
אותי תפס המילים: אינו מביט כלל בחלון פלא פלאים
אלי
זו עובדה ידועה שהרב תמיד לומד במכונית.
ובלכתך בדרך
11
פעם גדלנו על סיפורי צדיקים שחיו מתוך דלות וענווה זה חלק מהסיפור שישמעו הדור הבא?! באיזה רכב הצדיק נסע?! אנחנו צריכים לנהוג כבני מלכים ובעשירות אבל זה לא צריך להיות מפורסם כשייכות לצדיק שהוא כולו רוחני... למה לשייך לו חומריות כזו?!
אני
איזה חומריות?
הא?
באמת מעניין אתהאדמו"ר איזה סוג רכב הוא נוסע?!?!
לא ברור?
פעם לא היו רכבים כמו היום וונתיבי נסיעה כמו היום, שהאדמור ימשיך ללמוד ולהתפלל עבור עם ישראל וממש לא אכפת לי באיזה רכב הוא נוסע, מסכימה לחלוטין עם זה שלא צריך לעשות כתבה על רכב שבו הוא נוסע.
הדסה
10
בוקר טוב לכולם!!! תעצרו רגע ותחשבו למה אתם מגיבים כך. פעם חשבתם מה זה אדמו"ר? מה הוא עושה? מה הוא פועל? . מה ההבדל בינו לבין שאר אנשים. למה כל בן אדם חושב שאין הבדל? למה ישר אנשים אומרים "אהההה יש לו רכב כזה ... מעניין אותו עולם הזה... למה אם אתם רואים אדם שעובד או עשיר לא משנה.. אתם לא אומרים למה
משה
משה רבינו ושמואל הנביא הצהירו שניהם על כך שלא קיבלו אפילו חמור מהציבור, ואפילו כשהיה לצורך הדור. אבל ניחא בזה. למה הנדבנים צריכים לפרסם מה קנו?
הלוי
אצל חסידי סקווירא וגם בשיכון סקווירא אין שום פורסם מזה...
...
9
מעניין את סבתא שלי זכרונה לברכה
אדי
חחחחחח
אבי
8
אני לא מבין את כל התקף הזעם הזה. הרכב הישן כבר לא עובד. אז הם קנו חדש. הרב לא קונה ולא אכפת לו מהרכב. מה הבעיה?
אתם המגיבים תינוקות.
7
אשריינו שיש לנו כאלו צדיקים בדורנו. גם שהם קונים מרכבה לנוע בה מעיר לעיר, הם קונים את המינימום הנדרש. כי הרי העויילם הזה זה רק פרוזדור לעולם האמיתי והנצחי
שמואל
נראה שלא סיימת כיתה א׳ עם האיות.
הא הא
6
צדיק יסוד עולם ששקוע כולו ברוחניות, מה הוא צריך את זה?
יהודי
הוא צריך מכונית לנסיעות.
כן! צדיק יסוד עולם!
5
אפשר ללמוד מהרבי מחב''ד שלא החליף נעליים 18 שנה! ונסע על אותו רכב שנים רבות, ופעם אחת הפתיעו אותו עם רכב חדש, והרבי סירב להכנס וחיכה זמן ארוך(יש הסרטה מזה) עד שהביאו בחזרה את הטרנטה הישן.
צדיק אמיתי
הרכב הישן הפסיק לעבוד.
...
כך ראוי לנהוג
אבי
4
לבעש"ט היה עגלון גוי אולי אפשר מונית לנסיעות הקצרות והכסף הנותר להגדיל תורה היה עדיף שישאלו את רבם ולפי תשובתו ידעו מה עדיף עגלון גוי או ח"ו ...
אידשע יונגל
להגדיל תורה? הוא נותן יותר ממך...
...
3
הרכב גומא מרחקים ולא גומע
123
2
באמתתת
ויש אנשים איןמלהם מה לאכול
1
המפואר ביותר בעולם החסידות.. תרתי דסתרי. אם היו מבינים בחסידות היו מבינים כמה שטויות כתבו פה בכתבה
סטפנסקי

