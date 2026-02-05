האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

דרמה רפואית ורגעי חרדה פקדו את היכל הארמורי הענק בברוקלין שבניו יורק, במהלך מעמד ה"סיום העולמי" של לימוד הרמב"ם היומי מחזור ה-45, כפי תקנת האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, בהשתתפות אלפי יהודים. האירוע, שהתנהל מתוך התרוממות רוח לכבודה של תורה, הפך בבת אחת לזירת דאגה כאשר נשקפה סכנה לבריאותו של נואם הכבוד.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הוזמן לשאת את המשא המרכזי של המעמד. הוא החל בדבריו בקול חוצב להבות, כשהוא משלב פלפול ואגדה כדרכו בקודש. בעיצומם של הדברים החל האדמו"ר לחוש ברע, ובתוך שניות ספורות התמוטט לפתע על הבימה לעיני אלפי המשתתפים ההמומים. בהלה גדולה השתררה בהיכל, וכוחות הצלה שהיו פרוסים במקום הוזעקו במהירות אל שולחן המזרח כדי להעניק טיפול רפואי דחוף.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיום הרמב"ם ( צילום: צילום מסך )

לאחר דקות ארוכות ומתוחות של טיפול רפואי, הצליחו המתנדבים לייצב את מצבו של האדמו"ר, שחזר אט-אט לכוחותיו. לשמחתם העצומה של אלפי החסידים והמשתתפים, האדמו"ר סירב להתפנות וחזר למקומו בראש שולחן המזרח כדי להמשיך ולפאר את המעמד.

יושב ראש המעמד נשא תפילה נרגשת ואיחל לאדמו"ר רפואה שלמה ובריאות איתנה, כשאלפי המשתתפים עונים אחריו "אמן" מתוך הקלה עצומה.

עם חזרתו ביקש האדמו"ר להודות לכלל היהודים שדאגו לשלומו, וסיים את דבריו בברכות לרוב.