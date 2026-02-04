כיכר השבת
תיעוד מרהיב

שלושים יום קודם לחג: כך הופיע הרב פוקס בשמחת בית זוועהיל בעיר האבות חברון

שותפי חצר הקודש זוועהיל התאחדו לתפילה במערת המכפלה ובהמשך הסבו לסעודת שבע ברכות יוקרתי לרגל שמחת בית האדמו"ר • במרכז המעמד הופיע הבדחן הרב נפתלי פוקס לבוש בבגדי פורים כשהוא מזכיר לנוכחים שעומדים כבר שלושים יום קודם לחג | צפו בתיעודים (חסידים)

שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)

רגעי הוד והתעלות נרשמו ביום חמישי (פרשת בשלח) בעיר חברון, כאשר קהל השותפים של חצר הקודש זוועהיל התאחד למעמד נשגב תחת הכותרת "אהבת עולם וברית אבות". השמחה, שנערכה לרגל נישואי בן האדמו"ר, התקיימה כהוקרה לתומכי מוסדות החצר הנושאים בעול החזקת הקודש.

המעמד נפתח בתפילת ערבית משותפת במערת המכפלה, שם אמרו המשתתפים יחד עם האדמו"ר את סדר התהילים ונוסח העקידה בכיסופין. משם פנו השותפים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, אל אולם מקומי שעוצב ברוב פאר והדר לכבוד המאורע.

את השמחה הנעימו בכישרון רב, הבדחן הרב נפתלי פוקס בדברי בדחנות שנונים כשהוא מזכיר שאנו עומדים שלושים יום קודם חג הפורים, והחזן צבי הורביץ בפרקי חזנות מאלפים. בהמשך ריגש הגראמער יצחק אהרן ישראלי את הקהל בחרוזים מיוחדים שנכתבו לכבוד המעמד ולכבוד תומכי התורה.

במרכז הסעודה נשא האדמו"ר דברים, בהם הביע את הערכתו העמוקה לשותפים והדגיש את חשיבות ברית האבות והחיבור לתורה. המעמד ננעל בשעה מאוחרת, כאשר כל אחד מהמשתתפים עבר לפני האדמו"ר וקיבל מידיו את "יין השמחה".

שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)
שמחת בית זוועהיל בחברון (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

תיעוד מרהיב

|

מוויליאמסבורג ועד קרית יואל

|

חבלי משיח

|

פשטות של קדושה

|

כבוד המלכות

|

שמחת בית צדיקים

|

הרחבת גבולי הקדושה

|

צִלְּךָ נָאֶה

|

זוֹכֵר חַסְדֵי אָבוֹת

|

בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ

|

תיעוד מעורר געגועים

||
4

דמות הוד מאמריקה

||
1

לחן חדש בין החומות

||
1

סגולה להרחבת הדעת

|

הספסלים חרקו

||
1

לקראת הקמת המרכז העולמי

|

פירות, פיצוחים ובירה

|

בשנה הראשונה למלכותו

||
3

אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר