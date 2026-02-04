רגעי הוד והתעלות נרשמו ביום חמישי (פרשת בשלח) בעיר חברון, כאשר קהל השותפים של חצר הקודש זוועהיל התאחד למעמד נשגב תחת הכותרת "אהבת עולם וברית אבות". השמחה, שנערכה לרגל נישואי בן האדמו"ר, התקיימה כהוקרה לתומכי מוסדות החצר הנושאים בעול החזקת הקודש.

המעמד נפתח בתפילת ערבית משותפת במערת המכפלה, שם אמרו המשתתפים יחד עם האדמו"ר את סדר התהילים ונוסח העקידה בכיסופין. משם פנו השותפים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, אל אולם מקומי שעוצב ברוב פאר והדר לכבוד המאורע.

את השמחה הנעימו בכישרון רב, הבדחן הרב נפתלי פוקס בדברי בדחנות שנונים כשהוא מזכיר שאנו עומדים שלושים יום קודם חג הפורים, והחזן צבי הורביץ בפרקי חזנות מאלפים. בהמשך ריגש הגראמער יצחק אהרן ישראלי את הקהל בחרוזים מיוחדים שנכתבו לכבוד המעמד ולכבוד תומכי התורה.

במרכז הסעודה נשא האדמו"ר דברים, בהם הביע את הערכתו העמוקה לשותפים והדגיש את חשיבות ברית האבות והחיבור לתורה. המעמד ננעל בשעה מאוחרת, כאשר כל אחד מהמשתתפים עבר לפני האדמו"ר וקיבל מידיו את "יין השמחה".