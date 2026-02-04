השר זאב אלקין בריאיון | צפו השר זאב אלקין בריאיון | צפו 10 10 0:00 / 15:43 השר זאב אלקין בריאיון | צפו

חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר זאב אלקין, האחראי על שיקום דרום וצפון הארץ, מתארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס להפרת הפסקת האש ופציעת קצין צה"ל באורח קשה ברצועת עזה, המתיחות מול איראן והאפשרות למלחמה בין ישראל לאיראן.

בהמשך מתייחס השר לקרב על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והחשש ש'אגודת ישראל' תוביל לנפילת החוק והאיום החרדי שלא לתמוך בתקציב המדינה שלדבריו תפגע בעיקר בציבור החרדי. צפו בריאיון המלא. כותרות מהריאיון תחילה מתייחס השר אלקין להפרת הפסקת האש ברצועת עזה ופציעת קצין צה"ל באורח קשה: "הוא נפצע בפעילות, מה שמלמד שהפעילות נמשכת כל העת וברור שמדובר בהפרה של הפסקת האש, על כל הפרה כזו אנחנו גובים מחיר משמעותי מחמאס, גם בחיסול בכירים וגם בפירוק תשתיות כשהם מנסים להשתקם". דרמה בסקווירא: האדמו"ר הורה לבנו לבטל הגעה לארץ בשל המצב הביטחוני חיים רוזנבוים | 20:22 פיצוץ בשיחות עם איראן: השיחות שתוכננו להתקיים ביום שישי - בוטלו דוד הכהן | 19:29 אלקין מתייחס לפתיחת מעבר רפיח, לראשונה מאז מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה: "פתיחת המעבר הייתה חלק מהתוכנית, אני לא יכול לקבל התנהלות שאנשים אומרים אנחנו בעד התוכנית של טראמפ ואז להסתייג, הרי זה כתוב בתוכנית, למה לא נפתח עד השבוע? כי חמאס לא עמד בכל התנאים ואנחנו התעקשנו שעד שהחלל החטוף לא יחזור אלינו לא נפתח".

השר זאב אלקין בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

אלקין מתייחס למעבר לשלב ב' ופירוק חמאס מנשקו ואומר: "אני שמח שטראמפ אומר את זה בכל נאום, הם יודעים שאי אפשר לעשות משהו ברצועת עזה בלי שחמאס יתפרק מנשקו, אני לא מאמין שחמאס ישנה את עורו ויתפרק מנשקו ואני גם לא מאמין שיימצא כוח בין לאומי שיסכן את החיילים שלו מול חמאס, לכן זה אומר שבמוקדם או במאוחר ישראל תצטרך לחזור ללחימה ברצועת עזה ולסיים את המלאכה, גם טראמפ יודע את זה".

באשר למתיחות מול איראן אומר השר אלקין: "בנושא האיראני כל ברברת מיותר ורק מזיקה, יש פה תהליך של ארה"ב, אם יהיה צורך ובטח אם נותקף - מדינת ישראל תדע להגן על עצמה ולפגוע באיראן, עכשיו צריך לתת לארה"ב לעבור את התהליך שלהם".

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית חוק הגיוס והשר אלקין מבקש להבהיר: "אני חושב שהמציאות חייבת להשתנות וההנהגה החרדית חייבת להבין את זה, חייב להיות גיוס גם בקרב העדה החרדית והמגזר החרדי. איך עושים את זה? באמצעות חקיקה שמפעילה תמריצים חיוביים וגם שליליים ומצד שני גם בידי ההנהגה החרדית, כשהנושא יפסיק להיות מלחמת תרבות - יש סיכוי שזה יעבוד".

השר זאב אלקין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

השר אלקין, שבעבר ניהל את המשא ומתן סביב חוק הגיוס, מסביר כי 'אגודת ישראל' היא זו שמסכנת כעת את העברת חוק הגיוס: "אני חושש שגם הפעם כפי שהיה בפעמים קודמות, אני מלווה את נושא הגיוס עוד משנת 2012, ראיתי פעם אחר פעם שהונחו על השולחן הצעות שחלק מההנהגה החרדית היו מוכנים לקבל אותה, חלק אחר הקצין ואמר לא, כמה שנים אחרי אמרו לי בשיחות סגורות 'חבל שלא קיבלנו את זה אז, אנחנו מצטערים, הטעות הזו חוזרת פעם אחר פעם'.

"אני חושש שגם הפעם ההתעקשות של 'אגודת ישראל' תפיל את החוק ותפגע גם בציבור החרדי עצמו, לא יושג רוב בגלל 'אגודת ישראל'. לפי ספירה שלי כל החוק הזה עומד על חודו של קול בגלל 'אגודת ישראל', ולכן יש סיכון גדול שלא יושג רוב לחוק, זה בהחלט יכול לקרות ו'אגודת ישראל' יכולה להאשים רק את עצמה בדבר הזה. אם הם הולכים ראש בקיר הם יפגשו קיר, אני חושב שמה שקורה עכשיו - הם הולכים ראש בקיר, מובילים קו של התנגדות לחוק".

אלקין מתייחס לאיום של ש"ס ו'דגל התורה' שלא להצביע בעד התקציב אם חוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית ואומר: "אני חושב שהם טועים, עושים טעות גדולה. הרי מה יקרה ונניח שחוק הגיוס נתקע ולא עבר ולא מעבירים תקציב, את מי הם מענישים? ברור שהמדינה תפגע, אבל מי הציבור שהכי יכאב לו? הציבור החרדי, אז מה הרעיון? להגיד שנפגע בציבור שלנו כדי להאשים את האחרים".

