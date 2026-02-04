כיכר השבת
נערכים לאפשרות תקיפה בקרוב

סדקים במשטר: הדיפלומט האיראני החליט לברוח, הערכות שמחזיק ב"מידע מודיעיני ביטחוני רגיש"

דיפלומט איראני שני בתוך שבועות ספורים - מחליט לערוק מהאייתוללות ולבקש מקלט באירופה | הפעם זהו ראש המשלחת בוינה שבאוסטריה, וההערכות לפי דיווחים הן שהוא מחזיק בין היתר במידע ביטחוני רגיש, שיכול לספק כאב ראש משמעותי לאיראנים | במקביל נמשכת ההיערכות לתקיפה (אקטואלי)

(צילום: Khamenei.ir)

דיפלומט איראני בכיר, שכיהן כראש המשלחת בפועל של איראן בשגרירות בוינה, עזב לאחרונה את תפקידו וביקש מקלט מדיני בשווייץ – כך דווח לאחרונה באתר איראן אינרנשיונאל.

על פי הדיווח, מדובר בגולאם רזה דריכוונד, ששימש כממונה על ענייני איראן באוסטריה. דריכוונד עזב את מקום שירותו והגיע לשווייץ, שם פנה לרשויות המקומיות בבקשת מקלט. עד כה, משרד החוץ האיראני לא פרסם כל תגובה רשמית לפרשה.

מקורות שצוטטו בדיווח ציינו כי הרקע למהלך קשור לחששות ביטחוניים וללחצים פוליטיים, על רקע המצב הפנימי המורכב באיראן וההשלכות האפשריות עבור דיפלומטים עם שובם למדינה.

לפי הדיווח, דריכוונד הוא דיפלומט ותיק, שכיהן בעבר גם בשגרירות איראן בצ’כיה בין השנים 2011–2014, ונחשב לאיש משרד החוץ בעל עתיד מקצועי מבטיח.

ב"אינטלי טיימס" פורסמה אתמול הערכה ולפיה ברשותו של דריקוונד קיים "מידע מודיעיני רב" מתקופת כהונתו - כולל מידע רגיש על אופן ההתנהלות של האיראנים באירופה ולא רק.

המקרה הנוכחי מצטרף לאירוע דומה שאירע בחודש שעבר, כאשר דיפלומט איראני בכיר אחר, ששירת במשלחת איראן לאו”ם בז’נבה, עזב אף הוא את תפקידו וביקש מקלט בשווייץ יחד עם בני משפחתו.

העריקות האחרונות מעוררות עניין בזירה הבינלאומית, ונחשבות בעיני פרשנים כביטוי נוסף למתחים הפנימיים הגוברים בממסד האיראני ולחוסר היציבות שמלווה את המשטר בשנים האחרונות.

