דרמה בקהיר: האדמה נפערה ובלעה שתי חנויות שלמות | צפו

אירוע מפתיע ומעורר אימה התרחש בשבת בערב ברובע "ההתיישבות החמישית" שבמזרח קהיר, כאשר בולען ענק נפער לפתע בסמוך לתחנת דלק מקומית. מדובר בבור בעומק של כ-15 מטרים, שגרם לקריסה מוחלטת של שתי חנויות – חנות פרחים וחנות ממתקים.

התקרית המבהילה התרחשה בעוד עובדי החנויות נמצאים בפנים. למרות עוצמת הקריסה והעומק המפחיד של הבולען, האירוע הסתיים בנס גדול ללא הרוגים; שני בני אדם בלבד נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. צוותי הצלה ויחידות הגנה אזרחית שהוזעקו למקום החלו מיד בסריקות ופעולות חילוץ בזירה.

מחקירה ראשונית של הרשויות עולה כי הגורם לאסון אינו טבעי, אלא תוצאה של פעילות אנושית: עבודות חפירה באתר בנייה סמוך הן שערערו את יציבות הקרקע והובילו לקריסה הפתאומית. הרשויות במצרים כבר החלו בנקיטת צעדים משפטיים ובטיחותיים הנדרשים בעקבות הממצאים, בעוד החקירה המלאה נמשכת.