במשך חודשים, קוראי ה'ניו יורק טיימס' הכירו את ד"ר חוסאם אבו ספיה כקול הומניטרי זועק מלב הלחימה בצפון רצועת עזה. בטורי דעה שפרסם בעיתון, הוא תיאר בפירוט את הסבל האנושי ואת המאבק להישרדות בבית החולים "כמאל אדואן" תחת אש.

אולם כעת, חשיפה מטלטלת של צה"ל וארגון המעקב NGO Monitor מעלה סימני שאלה קשים בנוגע לזהותו האמיתית של האיש שהפך לאחד הדוברים הבולטים של עזה בתקשורת הבינלאומית.

על פי דיווחים המבוססים על מידע שנאסף מהשטח ומהרשתות החברתיות, אבו ספיה אינו רק רופא ילדים ומנהל בית חולים, אלא מחזיק בדרגת קולונל בארגון הטרור חמאס.

צילומים שנחשפו מציגים את אבו ספיה לבוש במדי הסוואה צבאיים של חמאס במהלך טקס רשמי בשנת 2016, שנערך לכבוד השלמת בניית בית החולים "כמאל אדואן". באותו אירוע נכחו בכירי חמאס, ביניהם הגנרל אבו עוביידה אל-ג'ראח ומפקד כוחות הביטחון הלאומי, קולונל נעים אל-ע'ול.

בטורי הדעה שכתב ב'טיימס' באוקטובר 2023 ובדצמבר 2024, הוצג אבו ספיה כ"רופא ילדים ומנהל בית החולים" בלבד. הוא השתמש בבמה היוקרתית כדי להטיח ביקורת קשה בישראל, כשהוא כותב כי עמו משלם את "מחיר רצח העם". עם זאת, מבקרים טוענים כי העיתון העניק פלטפורמה לתעמולה של חמאס מבלי לבדוק את הרקע של הכותב.

בבדיקה שנערכה התברר כי גם בתקשורת הפלסטינית ובדפי פייסבוק רשמיים של שירותי הרפואה בעזה (גוף המפוקח על ידי משרד הבריאות של חמאס), אבו ספיה מכונה בדרגתו הצבאית – קולונל.

דובר צה"ל אישר כי אבו ספיה נעצר במהלך המלחמה בחשד ל"מעורבות בפעילות טרור". הוא נחקר ושוחרר ללא הגשת כתב אישום, וצה"ל לא האשים אותו בביצוע פעולות טרור ספציפיות. עם זאת, הצבא הדגיש כי בית החולים שניהל היה "שוקק במאות מחבלי חמאס והג'יהאד האסלאמי".

וינסנט צ'באט, חוקר בכיר ב-NGO Monitor, מסר כי על אלו שהעניקו לאבו ספיה במה "לערוך חשבון נפש עמוק" על האופן שבו קידמו את דבריו של מי שמתברר כחלק מהמערך הצבאי של חמאס. נכון לעכשיו, ה'ניו יורק טיימס' לא הגיב לבקשות תגובה בנושא, ולא ניתן היה להשיג את תגובתו של אבו ספיה לממצאים.

בעוד המלחמה נמשכת, הגילויים הללו מעוררים סערה סביב האמינות של המקורות המדווחים מתוך הרצועה והקו הדק שבין תפקיד רפואי הומניטרי לבין השתייכות לארגון טרור חמוש.