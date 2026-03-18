תקיפת החיילים שניסו לברוח | צילום: דובר צה"ל

חשבו שניצלו, אבל צה"ל גמר עליהם: מספר חיילים איראנים, שהצליחו לברוח מזירת תקיפה של צה"ל, אחרי שחבריהם חוסלו - הופצצו גם הם כעבור זמן קצר. כך מפרסם הערב (רביעי) דובר צה"ל, לצד תיעוד אווירי מחיסולם.