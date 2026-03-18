צפו בתיעוד: החיילים האיראנים ניסו לברוח אחרי ההפצצה, כך זה הסתיים

חיל האוויר עקב אתמול אחרי מספר חיילים איראנים, שחלקם ניסו לברוח אחרי שישראל תקפה את האזור שבו שהו, וחיסלו את חבריהם. בתום המצוד הצליח חיל האוויר לחסל גם את הבורחים (מלחמה)

תקיפת החיילים שניסו לברוח
תקיפת החיילים שניסו לברוח| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפת החיילים שניסו לברוח (צילום: דובר צה"ל)

חשבו שניצלו, אבל צה"ל גמר עליהם: מספר חיילים איראנים, שהצליחו לברוח מזירת תקיפה של צה"ל, אחרי שחבריהם חוסלו - הופצצו גם הם כעבור זמן קצר. כך מפרסם הערב (רביעי) דובר צה"ל, לצד תיעוד אווירי מחיסולם.

זה קרה אתמול. חיל האוויר זיהה חיילים של משטר הטרור האיראני שפעלו באתר צבאי במערב . מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל מספר חיילים באתר.

אלא שכאמור חלק מהחיילים הצליחו להינצל וחלקם אף ברחו ממרחב התקיפה. חיל האוויר עקב אחריהם וחיסל אותם במספר תקיפות שונות.

"חיסולם התאפשר בעקבות חופש הפעולה של חיל האוויר באיראן, זאת לאחר שהותקפו מאות מערכות הגנה של משטר הטרור ברחבי איראן", נמסר מדובר צה"ל.

ביממה האחרונה עשרות מטסי תקיפה תקפו יותר מ-200 מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. כך מסר דובר צה"ל: "צה"ל ממשיך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים ובמערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן".

בין המטרות, הותקפו אתרים ששימשו את כוחות המשטר לאחסון ושיגור טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים. בנוסף, צה"ל תקף מערכות הגנה, משגרי טילים בליסטיים ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

"חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה במערב ובמרכז איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל ולהרחיב את העליונות האווירית בשמי איראן", נמסר.

