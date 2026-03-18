תיעוד: 5 חיילים איראנים מסתובבים באתר צבאי, לא מודעים למה שיקרה בעוד רגע

חיל האוויר זיהה אתמול בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, חמישה חיילים של משטר הטרור האיראני שפעלו באתר צבאי במערב איראן | צפו: לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את החיילים (שאגת הארי)

דובר מפרסם היום (רביעי) תיעוד מהאוויר, מרגע איתורם של חמישה חיילים איראנים בתוך אתר צבאי במערב . החיילים המחבלים - חוסלו במקום.

זה קרה אתמול. חיל האוויר זיהה את החיילים בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, כשהם בתוך אתר צבאי. לאחר הזיהוי - חיל האוויר המטיר פצצות במקום והם חוסלו. בתיעוד הם נראים מסתובבים באתר - דקות לפני החיסול, לא מודעים למה שצפוי להם.

"חיל האוויר ממשיך במאמץ לאתר ולחסל חיילים של משטר הטרור האיראני על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

התקיפות באיראן בימים אלה נמשכות ללא הפוגה. אתמול מלבד תקיפת החיילים, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני. אותם אתרים הותקפו במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן.

בין המפקדות שהותקפו בטהרן: מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר באיראן, מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים, מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים.

במקביל, הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", מסר דובר צה"ל.

