דובר צה"ל מפרסם היום (רביעי) תיעוד מהאוויר, מרגע איתורם של חמישה חיילים איראנים בתוך אתר צבאי במערב איראן. החיילים המחבלים - חוסלו במקום.

זה קרה אתמול. חיל האוויר זיהה את החיילים בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, כשהם בתוך אתר צבאי. לאחר הזיהוי - חיל האוויר המטיר פצצות במקום והם חוסלו. בתיעוד הם נראים מסתובבים באתר - דקות לפני החיסול, לא מודעים למה שצפוי להם.

"חיל האוויר ממשיך במאמץ לאתר ולחסל חיילים של משטר הטרור האיראני על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

התקיפות באיראן בימים אלה נמשכות ללא הפוגה. אתמול מלבד תקיפת החיילים, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני. אותם אתרים הותקפו במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן.