שלטונות איראן הורו על השעיית עונש המאסר של נרגיס מוחמדי, זוכת פרס נובל לשלום, והיא הועברה לבית חולים בבירה טהרן, כך לפי דיווחים באיראן.

הודעת הקרן המנוהלת על ידי משפחתה, שפורסמה ביום ראשון, מסרה כי המהלך התאפשר לאחר הפקדת ערבות כבדה.

מוחמדי בת ה-54 הועברה באמבולנס ממתקן הכליאה בעיר זנג'אן, שם ריצתה את עונשה, אל בית החולים "טהרן פארס". העברה זו התבצעה בעקבות דרישת משפחתה לאפשר לה לקבל טיפול רפואי הולם על ידי הצוות הרפואי הפרטי שלה, זאת לאחר שסבלה מהתקף לב לפני כשבועיים.

בהודעה הרשמית מטעם הקרן נמסר כי "עם זאת, השעיה אינה מספיקה. נרגיס מוחמדי זקוקה לטיפול קבוע ומתמחה. עלינו להבטיח שהיא לא תחזור לעולם לכלא". בני משפחתה הדגישו כי מצבה הבריאותי מחייב השגחה צמודה שאינה יכולה להינתן בין כותלי בית הסוהר.

זירת פשע ענקית בפסגות האלפים? התעלומה המלחיצה שצובעת את ההרים באדום דני שפיץ | 09:57

מוחמדי, שזכתה בפרס נובל בשנת 2023 על מאבקה למען זכויות נשים ונגד עונש המוות באיראן, נדונה בחודש פברואר האחרון לתקופת מאסר נוספת של שבע שנים וחצי. הרקע לגזר הדין הנוסף היה התבטאויות שנתפסו כפרובוקטיביות במהלך טקס זיכרון לעורך דין שהוצא להורג.