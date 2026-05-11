כיכר השבת
צעד פוליטי

טראמפ, מאחוריך | שר הבריאות הוכיח מי באמת מלך רחבת הריקודים

בזמן שדונלד טראמפ משווק את תנועות ה-YMCA שלו על מדשאות הבית הלבן, בהונגריה קמה מעצמת ריקוד חדשה בדמותו של שר הבריאות המיועד | הריקוד ההונגרי הפך לסמל של עידן פוליטי חדש כשהוא כבש את מדרגות הפרלמנט בביצוע אנרגטי במיוחד (חדשות בעולם)

שר הבריאות החדש של הונגריה מפגין כישרונות (צילום: מסך )

בעוד שבעולם רגילים לראות את מבצע את "ריקוד הטראמפ" המפורסם שלו עם תנועת ידיים קצבית לצלילי השיר "YMCA" שהפכה לסימן ההיכר שלו בעצרות ובאירועי כושר בבית הלבן, בהונגריה החליטו להעלות את הרף.

ז'ולט הגדוס, מנתח אורתופדי בעל שם עולמי ומי שצפוי להתמנות לשר הבריאות החדש, הפך לוויראלי בן לילה לאחר שהפגין כישורי ריקוד פנומנליים במהלך טקס ההשבעה של ראש הממשלה החדש, פטר מדיאר.

שר הבריאות ז'ולט הגדוס, ההונגרי מפגין כישרונות
שר הבריאות ז'ולט הגדוס, ההונגרי מפגין כישרונות | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הגדוס בן ה-56, שעבד למעלה מעשור במערכת הבריאות הבריטית (NHS), לא הסתפק בצעדים מהוססים. הוא עלה על הבמה מול עשרות אלפי חוגגים והתפרץ בריקוד סוער שכלל אפילו נגינה ב"גיטרת אוויר". הסרטון, שתחתיו נכתב "מעולם לא היה כל כך 'קול' להיות הונגרי", הופץ במהירות ביוטיוב וברשת X (טוויטר לשעבר), כשהוא מסמל את סיום שלטונו בן 16 השנים של ויקטור אורבן.

עבור ההונגרים, הריקוד של הגדוס הוא הרבה יותר משעשוע; הוא הפך לסמל של "הסרת המשקל מהכתפיים" וסיום עידן של תעמולה ושלטי חוצות מעוררי פחד. בעוד שטראמפ התבדח על כך שהוא מתעמל "אולי דקה ביום", הגדוס מבקש להשתמש בפופולריות החדשה שלו כ"כוכב רוק" כדי לקדם אורח חיים בריא.

טראמפ רוקד לצלילי YMCA
טראמפ רוקד לצלילי YMCA| צילום: צילום: הבית הלבן

"אני רוצה לעודד אנשים לאמץ אורח חיים מודע לבריאות ולהתמקד ברווחה נפשית," הצהיר השר המיועד. הוא קרא לציבור: "צאו החוצה, תרקדו, תהיו ביחד. בואו נפסיק להתעסק במכשירים שלנו ופשוט נהנה מהרגע". נראה שאם חשבנו שטראמפ הוא מלך רחבת הריקודים הפוליטית, הונגריה הבהירה לעולם מי המעצמה האמיתית בתחום.

דונלד טראמפריקודהונגריהויקטור אורבןז'ולט הגדוס
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר