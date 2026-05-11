טראמפ, מאחוריך | שר הבריאות הוכיח מי באמת מלך רחבת הריקודים

בעוד שבעולם רגילים לראות את דונלד טראמפ מבצע את "ריקוד הטראמפ" המפורסם שלו עם תנועת ידיים קצבית לצלילי השיר "YMCA" שהפכה לסימן ההיכר שלו בעצרות ובאירועי כושר בבית הלבן, בהונגריה החליטו להעלות את הרף.

ז'ולט הגדוס, מנתח אורתופדי בעל שם עולמי ומי שצפוי להתמנות לשר הבריאות החדש, הפך לוויראלי בן לילה לאחר שהפגין כישורי ריקוד פנומנליים במהלך טקס ההשבעה של ראש הממשלה החדש, פטר מדיאר.

הגדוס בן ה-56, שעבד למעלה מעשור במערכת הבריאות הבריטית (NHS), לא הסתפק בצעדים מהוססים. הוא עלה על הבמה מול עשרות אלפי חוגגים והתפרץ בריקוד סוער שכלל אפילו נגינה ב"גיטרת אוויר". הסרטון, שתחתיו נכתב "מעולם לא היה כל כך 'קול' להיות הונגרי", הופץ במהירות ביוטיוב וברשת X (טוויטר לשעבר), כשהוא מסמל את סיום שלטונו בן 16 השנים של ויקטור אורבן.

עבור ההונגרים, הריקוד של הגדוס הוא הרבה יותר משעשוע; הוא הפך לסמל של "הסרת המשקל מהכתפיים" וסיום עידן של תעמולה ושלטי חוצות מעוררי פחד. בעוד שטראמפ התבדח על כך שהוא מתעמל "אולי דקה ביום", הגדוס מבקש להשתמש בפופולריות החדשה שלו כ"כוכב רוק" כדי לקדם אורח חיים בריא.