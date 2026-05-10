ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (ראשון) עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, בתום הפגישה הודיע נתניהו במפתיע כי הוא נאלץ לסיים את האירוע מוקדם מהצפוי לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ.

ראש הממשלה נתניהו התייחס להגנה על בני העדה הדרוזית בסוריה:

״אני רוצה להגיד לכם מה המשימה הכי חשובה - להבטיח את החיים. אני מחויב לזה, ואגב אני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה גם. אני מחויב לזה - להביא את כל העוצמה ואת כל הכוח של מדינת ישראל למשימה הקדושה הזאת, כי אתם מביאים את העוצמה ואת הכוח לברית שלנו״.

ראש הממשלה נתניהו הוסיף:

״אני רואה את זה בחיילים הגיבורים. אני רואה את זה במשפחות השכולות שקורעות את לבי. אני רואה את זה במצג הגבורה האינסופי של הלוחמים והמפקדים הדרוזים. ואני מחויב לזה מגיל מאוד צעיר, אלה לא מילים.

אני רוצה שתדעו שאני עושה את זה מסיבה פשוטה - כי אחים אנחנו. זו לא פראזה, זה לא גיבובי מילים, זה יוצא מעומק ליבי, וזה מנחה גם את לוחמינו וגם את טייסינו, וזה ימשיך להנחות אותנו. יש גם דברים שלא בוצעו וצריך לבצע. הדרוזים והצ'רקסים הם אחים - אחים לא מפקירים!״.