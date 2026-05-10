הגזרה מתחמתת

בעקבות הפוסט: כך נראתה הפגישה שנתניהו נאלץ לסיים כדי לשוחח עם טראמפ 

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות) 

צילום: עומר מירון, לע"ם סאונד: ניר שרף, לע"מ

ראש הממשלה השתתף הערב (ראשון) עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, בתום הפגישה הודיע נתניהו במפתיע כי הוא נאלץ לסיים את האירוע מוקדם מהצפוי לצורך שיחה עם .

ראש הממשלה נתניהו התייחס להגנה על בני העדה הדרוזית בסוריה:

״אני רוצה להגיד לכם מה המשימה הכי חשובה - להבטיח את החיים. אני מחויב לזה, ואגב אני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה גם. אני מחויב לזה - להביא את כל העוצמה ואת כל הכוח של מדינת ישראל למשימה הקדושה הזאת, כי אתם מביאים את העוצמה ואת הכוח לברית שלנו״.

ראש הממשלה נתניהו הוסיף:

״אני רואה את זה בחיילים הגיבורים. אני רואה את זה במשפחות השכולות שקורעות את לבי. אני רואה את זה במצג הגבורה האינסופי של הלוחמים והמפקדים הדרוזים. ואני מחויב לזה מגיל מאוד צעיר, אלה לא מילים.

אני רוצה שתדעו שאני עושה את זה מסיבה פשוטה - כי אחים אנחנו. זו לא פראזה, זה לא גיבובי מילים, זה יוצא מעומק ליבי, וזה מנחה גם את לוחמינו וגם את טייסינו, וזה ימשיך להנחות אותנו. יש גם דברים שלא בוצעו וצריך לבצע. הדרוזים והצ'רקסים הם אחים - אחים לא מפקירים!״.

בנימין נתניהודונלד טראמפדרוזים

1
זה לא יעזור טראפ ביבי נסיון אין זהות יהודית אמיתית שחיה ארץ ישראל השלמה הבנה של מהו ערבי ועוד ועד בקיצור טוחן מים
