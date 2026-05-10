נשיא צרפת עמנואל מקרון חנך קמפוס אקדמי באלכסנדריה ותועד כשהוא מאמן צעירים בשכיבות סמיכה.

ביקורו המדיני של עמנואל מקרון במצרים התמקד בחיזוק הקשרים האסטרטגיים ובקידום שיתופי פעולה בתחומי החינוך והתרבות.

​נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע בשבת לביקור רשמי במצרים, שנפתח בעיר אלכסנדריה.

המטרה המרכזית של הגעתו הייתה חנוכת המטה החדש של אוניברסיטת סנגור בבורג' אל-ערב, מוסד אקדמי המהווה גשר תרבותי בין מצרים, צרפת והעולם הפרנקופוני.

במהלך הטקס אמר מקרון כי "האוניברסיטה ניצבת כציוני דרך אקדמי המחזק את שיתוף הפעולה המדעי והתרבותי בין המדינות החברות בארגון הבינלאומי של הפרנקופוניה".

​הנשיא הצרפתי נועד עם עמיתו המצרי, עבד אל-פתאח א-סיסי, לדיונים מעמיקים על המתיחות האזורית והרחבת ההשקעות הצרפתיות בתחומי האנרגיה והתשתית.

שגריר מצרים בצרפת, טארק דהרוג, ציין כי הביקור "מהווה אבן דרך משמעותית ביחסים הבילטראליים ומהווה דחיפה חדשה לשותפות האסטרטגית המבוססת על אמון וכבוד הדדי". לאחר הפגישות הרשמיות, סיירו השניים בטיילת של אלכסנדריה ובמצודת קייטביי ההיסטורית.

​לצד הלו"ז המדיני, מקרון משך תשומת לב ציבורית רבה כשהפגין התנהלות בלתי אמצעית ברחובות העיר. בתיעוד שהופץ נראה הנשיא כשהוא מעביר שיעור "פוש-אפס" לצעירים מקומיים, תוך שהוא משמש להם כמאמן כושר לרגע.

פעילות זו מצטרפת לריצת הבוקר שערך ביום ראשון ברחוב חאלד בן ואליד, כשהוא משתלב בין עוברי האורח ללא אבטחה כבדה או חסימת צירים.

​חברת הפרלמנט המצרית שרה א-נחאס התייחסה למראות הללו ואמרה כי "המרתון שרץ מקרון ברחוב חאלד בן ואליד משמש כפרסומת תיירותית יוצאת דופן".

לדבריה, רגעים אלו משקפים את ביטחונה של מצרים ומעבירים מסר עוצמתי לעולם. הנשיא הצרפתי ממשיך מכאן לסבב ביקורים במדינות נוספות ביבשת אפריקה, בהן קניה ואתיופיה.