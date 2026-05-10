כיכר השבת
כדת משה וישראל

בצל הפסקת האש עם רוסיה: החתן בן ה-92 שבר את הכוס מתחת לחופה

לראשונה מאז תחילת הלחימה, הפוגת השקט היחסית בין רוסיה לאוקראינה אפשרה לקהילה היהודית בקייב לקיים אירוע חגיגי ומרגש במיוחד | זוגות צעירים לצד זוגות בני 65 ו-92 נישאו באותו ערב | האירוע עורר עניין רב בעיר וזכה לסיקור תקשורתי מקומי | הרב יונתן מרקוביץ' מקייב: "דווקא מתוך המציאות המורכבת אנשים בוחרים להמשיך את שרשרת הדורות" (בעולם היהודי)

זה היה אחד האירועים החריגים והמרגשים שנראו השנה בקייב: על רקע הפסקת האש החל מסוף השבוע והירידה היחסית במתיחות בעיר, נערכה חתונה יהודית המונית בקהילה היהודית "בית מנחם" JCC בבירת אוקראינה, שלא התאפשרה בשגרת המלחמה, במסגרתה עמדו תחת החופה כמה זוגות, מצעירים בתחילת דרכם ועד זוגות מבוגרים במיוחד, בהם בני 65 ואף זוג בני 92.

בקהילה מספרים כי חלק מהזוגות חיו יחד במשך שנים ארוכות, אך רק כעת, לאחר תקופה ממושכת של מלחמה, אזעקות וחוסר ודאות, החליטו להסדיר את נישואיהם כדת משה וישראל.

לדבריהם, עצם האפשרות לקיים אירוע המוני בתקופה הזו, עם בני משפחה ואורחים רבים, התאפשרה בזכות השקט היחסי שנוצר בעקבות הפסקת האש.

המעמד המיוחד משך אליו משפחות שלמות, ילדים, נכדים ונינים, ויצר תמונה יוצאת דופן של כמה דורות סביב החופה. לצד ההתרגשות הרבה בקהילה, גם כלי תקשורת מקומיים באוקראינה הגיעו לסקר את האירוע הלא שגרתי, שעורר עניין רב בעיר.

"לראות זוג בגיל 92 נכנס לחופה זה לא דבר שרואים בכל יום", אומר רבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ'. "אנחנו חיים כבר תקופה ארוכה בתוך מציאות של מלחמה וחוסר ודאות. דווקא עכשיו, כשהתאפשר מעט שקט, אנשים בוחרים לעצור ולהגיד, אנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות, שומרים על המסורת ובונים בית יהודי".

קרדיט צילומים: JCC קייב

מלחמת רוסיה-אוקראינהקייבחופה

