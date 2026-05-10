אחרי התשובה האיראנית

לטראמפ אזלה הסבלנות: "איראן משחקת משחקים; הם כבר לא יצחקו בקרוב"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר הערב מסר זועם בעקבות התשובה האיראנית בה התבקשה ארה"ב שלא לעסוק בנושא הגרעין, ובמקום זאת להאריך את הפסקת האש בחודש | טראמפ הבהיר כי הוא דוחה בתוקף את התשובה האיראנית (חדשות) 

אחרי התשובה האיראנית שכוללת בקשה לדחיית המלחמה ללא התייחסות לנושא הגרעין, נשיא ארה"ב פרסם הערב (ראשון) פוסט זועם בו הבהיר כי פקעה סבלנותו.

" משחקת משחקים עם ארצות הברית ושאר העולם במשך 47 שנים (עיכוב, עיכוב, עיכוב!), ולבסוף "תשלום עפר" כאשר ברק חוסיין אובמה הפך לנשיא", כתב הערב נשיא ארה"ב.

לדבריו, "הוא לא רק היה טוב אליהם, הוא היה נהדר, למעשה הלך לצידם, זנח את ישראל ואת כל בעלות הברית האחרות, ונתן לאיראן הזדמנות חדשה ומשמעותית לחיים", כתב טראמפ.

"מאות מיליארדי דולרים, ו-1.7 מיליארד דולר במזומן ירוק, שהוטסו לטהרן, ניתנו להם על מגש של כסף. כל בנק בוושינגטון די.סי., וירג'יניה ומרילנד רוקן - זה היה כל כך הרבה כסף שכאשר הוא הגיע, לבריונים האיראנים לא היה מושג מה לעשות איתו", תיאר הנשיא בציוריות.

"הם מעולם לא ראו כסף כזה, ולעולם לא ראו שוב. הוא הורד מהמטוס במזוודות ובתיקי יד, והאיראנים לא יכלו להאמין למזלם. סוף סוף הם מצאו את הפראייר הגדול מכולם, בדמותו של נשיא אמריקאי חלש וטיפש. הוא היה אסון בתור "המנהיג" שלנו, אבל לא גרוע כמו ג'ו ביידן המנומנם! במשך 47 שנים האיראנים "דוחפים" אותנו קדימה, גורמים לנו לחכות, הורגים את עמנו עם מטעני הדרך שלהם, משמידים הפגנות, ולאחרונה מחקים 42,000 מפגינים חפים מפשע ולא חמושים, וצוחקים על ארצנו, שכעת היא שוב "נהדרת"", כתב טראמפ ואיים: "הם כבר לא יצחקו! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ."

איראןדונלד טראמפהפסקת אש

