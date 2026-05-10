איראן שיגרה היום (ראשון) את תשובתה להצעתה של ארה"ב לסיום המלחמה, הכוללת כזכור התייחסות לסוגיית הגרעין הנפיצה.

בעוד ארה"ב העלתה שורת דרישות בנוגע להעשרת אורניום, מתקני גרעין ועתיד האורניום המועשר, נראה כי איראן מתעלמת מהדרישות האמריקניות.

לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן מנסה להאריך את הפסקת האש בשלושים ימים נוספים.

אולם, לפי דיווח בשורת כלי תקשורת איראניים, התגובה של טהרן איננה כוללת התייחסות כלשהיא לנושא הגרעין, אלא בקשה להביא לסיום המלחמה והתוקפנות ההדדית בין היתר במיצרי הורמוז.

"הצעת איראן מתמקדת בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון, ובהבטחת ביטחון הספנות", לפי גורם פקיסטני המעורב במגעים.

לפי תסנים, "תשובתה של איראן להצעה האחרונה שהציעה ארה"ב לסיום המלחמה נשלחה היום למתווך הפקיסטני. בהתאם לתוכנית שהוצעה, בשלב זה המשא ומתן יתמקד בנושא סיום המלחמה באזור".

הנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב עוקבת אחר מלאי האורניום המועשר שנותר באיראן וכי היא "תשיג אותו בשלב מסוים", בראיון שפורסם בתוכנית החדשות הסינדיקטיבית "Full Measure" ביום ראשון.

בינתיים נראה כי איראן מסרבת לדון כלל בנושא, אולי מתוך הבנה שארה"ב לא תחזור ללחימה לאחר חודש משחרור המצור.