דיווח: הנשיא טראמפ דן בזהות מחליפו; אלו השמות שעלו בדיון

לא מבזבז זמן: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם יועציו הבכירים לגבי מי יחליף אותו כמועמד הרפובליקני לנשיאות ב-2028 - סגן הנשיא ג'יי-די ואנס או שר החוץ מרקו רוביו, כך דווח היום (ראשון) בניו יורק טיימס.

על פי הנטען בדיווח, הספקולציות סביב מרוץ מאחורי הקלעים לעמדת היורש התגברו בשבועות האחרונים, כאשר שני הבכירים נעים יותר ויותר לעבר אור הזרקורים.

לפי הדיווח, טראמפ נוהג לשאול יועציו וחבריו את מי הם מעדיפים, "ג'יי-די או מרקו?". הוא לעיתים קרובות מעלה את האפשרות שכדאי שסגן הנשיא ושר החוץ ישלבו כוחות ויתמודדו בכרטיס משותף, כנשיא וסגן נשיא, ב-2028.

ואנס ורוביו, שהם חברים, אינם רוצים להיראות כמי שמתחרים זה בזה על מועמדות המפלגה ב-2028, כך לפי הדיווח. השניים מסתדרים היטב ולא נדיר לראות אותם צוחקים יחד באירועים בבית הלבן או מדברים על ספורט ועל חיי המשפחה.

ואנס נהנה גם מיתרון מובנה מעצם כהונתו כסגן נשיא, תפקיד ששימש כמקפצה לשורה של נשיאים. עם זאת, ואנס לא פופולרי במיוחד בקרב הציבור האמריקני, הוא זוכה לשיעור תמיכה של 35% בלבד פי סקר עדכני של Washington Post/ABC News/Ipsos.

מנגד, הסקרים מצביעים על כך שהוא דמות מוכרת יותר מרוביו בקרב הציבור האמריקני, ונהנה מיתרון בבייס הרפובליקני על שר החוץ.