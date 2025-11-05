טראמפ שוב עושה את זה | צפו: 50 שניות של ריקוד נשיאותי

הנשיא טראמפ נשא היום (רביעי) נאום ב-America Business Forum במיאמי, ובמהלכו הזכיר את בחירתו של ממדאני לראשות עיריית ניו-יורק.

בכניסתו לאולם הנאומים, התקבל טראמפ לצלילי השיר YMCA שהפך לסמל מסחרי שלו, ורקד כדרכו ב"טראמפיות" אופיינית.

הנשיא הביא את בחירתו של ממדאני כדוגמה לכיוון החדש של המפלגה הדמוקרטית. לדבריו, "אם רוצים לראות מה הדמוקרטים בקונגרס מתכננים לעשות לאמריקה, רק תראו את תוצאות הבחירות אתמול בניו יורק, שם הם הם מינו קומוניסט בתפקיד ראש העיר של העיר הגדולה במדינה".

הנשיא שב ותקף את הדמוקרטים על רקע השבתת הממשל הנמשכת מזה זמן רב, והאשים בכך את המפלגה הכחולה.

הוא הוסיף כי "הדמוקרטים כל כך קיצוניים שמיאמי תהפוך בקרוב למקלט לאלה שמבריחים קומוניזם מניו-יורק".

טראמפ טען כי התוכנית של ממדאני וסיעתו מבוססת על אידאולוגיות שנכשלו בעבר, והכריז כי הוא עומד מול "סיוט כלכלי" שהדמוקרטים מביאים, בעוד הוא מבטיח "נס כלכלי" תחת הנהגתו.

לסיום, צפו בתיעוד המשעשע.