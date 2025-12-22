אישה בת 53, עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני, הואשמה היום (שני) בעבירות של הטרדה ואיומים על רקע אנטישמי - בעקבות תקרית שהתרחשה בקמפוס האוניברסיטה במהלך חג הסוכות האחרון.

המשטרה בניו סאות’ ויילס הודיעה כי לאחר חקירה שנמשכה מספר שבועות, הוגש נגדה כתב אישום בגין התנהגות פוגענית ואינטימידציה. האישה שוחררה בערבות וצפויה להתייצב בבית משפט מקומי בתחילת חודש פברואר הקרוב.

האוניברסיטה אישרה כי מדובר בעובדת שירות שהועסקה במוסד, וכי בעקבות החקירה המשטרתית והאירוע עצמו היא הושעתה תחילה ובהמשך פוטרה. בהודעת האוניברסיטה נמסר כי “אנטישמיות, שנאה והטרדה מכל סוג אינן מקובלות ואין להן מקום בקמפוס”.

האישום כאמור מתייחס לאירוע שהתרחש באוקטובר האחרון, במהלך חגיגות חג סוכות בקמפוס אוניברסיטת סידני.

על פי התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, האישה התעמתה עם סטודנטים יהודים שהשתתפו באירוע חגיגי, וקראה לעברם קריאות גנאי קשות, בהן כינויים כמו “טפילים”, וכן אמירות פוגעניות נוספות שנחשבות לביטויים אנטישמיים מובהקים. בין היתר אמרה: "ציוני זה הזבל הכי נמוך", או "אתה רוצח תינוקות מגעיל".

האירוע תועד בווידאו והפך לוויראלי - מה שעורר זעזוע בקהילה היהודית באוסטרליה ותגובות חריפות מצד גורמים ציבוריים. בעקבות הפרסום נפתחה חקירה משטרתית, ובמקביל הודיעה האוניברסיטה על נקיטת צעדים משמעתיים נגד העובדת. כעת מגיע האישום.

עסקנים יהודיים בעולם התבטאו בכאב על התקרית והאישום, שהגיע רק כעת. לדבריהם הם כורכים בין הפיגוע הנורא בסידני ובין הזדרזות הרשויות להגיע לכתב אישום. בחשבון Jews Fight Back בטוויטר נכתב: "היא לא פוטרה, לא נעצרה, שמרה על עבודתה. ואז הגיע טבח חנוכה. רק אחרי שיהודים נרצחו פתאום המערכת דאגה לפטרה, לעצור אותה ולהאשים אותה. נדרש טבח המוני של יהודים בחנוכה כדי שיפעלו. תנו לזה לחלחל".