"אל תתנגדו, תנו להם לעלות": פקודת הכניעה האמריקנית מול איראן

נושאת המטוסים יו-אס-אס נימיץ (CVN 68), מבצעת תדלוק ימי - צילום: סרטון רשמי של חיל הים האמריקאי) נושאת המטוסים יו-אס-אס נימיץ (CVN 68), מבצעת תדלוק ימי | צילום: צילום: סרטון רשמי של חיל הים האמריקאי) 10 10 0:00 / 1:14 נושאת המטוסים יו-אס-אס נימיץ (CVN 68), מבצעת תדלוק ימי ( צילום: סרטון רשמי של חיל הים האמריקאי) )

במהלך דרמטי שמשקף את המורכבות הגוברת במזרח התיכון, מחלקת התחבורה הימית האמריקאית פרסמה הנחיות אופרטיביות חדשות לכלי שיט מסחריים המניפים דגל ארצות הברית. ההנחיות, שפורסמו על רקע המתיחות הגוברת עם איראן, מורות לצוותי הספינות להימנע מהתנגדות פיזית במקרה של ניסיון השתלטות איראני על כלי השיט.

על פי דיווח רחב היקף של סוכנות הידיעות רויטרס, ההנחיות מבהירות כי במקרה שבו כוחות איראניים חמושים ינסו להשתלט על ספינה אמריקאית, על הצוותים להסתפק ב"מחאה מילולית" בלבד. מדובר באסטרטגיה של ריסון טקטי שנועדה למנוע תקריות דיפלומטיות בלתי הפיכות וחטיפות של צוותים שלמים במצרי הורמוז, עורק החיים של הנפט העולמי.

מטוסי כנף 8 של חיל הים האמריקאי מעל נושאת המטוסים הגדולה בעולם מסדרת פורד ( צילום: חיל הים האמריקאי | חשבון רשמי )

ההנחיות מגיעות בעקבות אירוע דרמטי שהתרחש במצרי הורמוז, כאשר לא פחות משש ספינות מלחמה איראניות ניסו להשתלט על מכלית אמריקאית וקראו לה לעצור. המכלית STENA IMPERATIVE, הרשומה בתוכנית אבטחת המכליות של חיל הים האמריקאי, סירבה להישמע לקריאות והמשיכה בדרכה עד שהצטרפו אליה משחתות אמריקניות שהיו באזור. כידוע, מצרי הורמוז מהווה נקודת מעבר קריטית לכ-20% מאספקת הנפט העולמית, והשליטה בו נחשבת לאינטרס אסטרטגי מרכזי עבור איראן. המתח במעבר הימי הצר הזה עלול להשפיע ישירות על מחירי האנרגיה העולמיים ועל ביטחון האספקה לישראל ולמערב.

טהרן : תומכי המשטר חוגגים את יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית באיראן. - צילום: מהרשתות הערביות טהרן : תומכי המשטר חוגגים את יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית באיראן. | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:27 טהרן : תומכי המשטר חוגגים את יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית באיראן. ( צילום: מהרשתות הערביות )

לחץ כלכלי מקסימלי

בעוד הזירה הימית מתאפיינת בריסון, הזירה הכלכלית רואה הסלמה חדה. הנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי חסר תקדים המטיל מכסי ענק על כל מדינה שתעז לסחור עם איראן. מדובר באסטרטגיית "לחץ מקסימלי" שנועדה לנתק את הרפובליקה האסלאמית מהמערכת הפיננסית העולמית ולערער את יציבות המשטר.

הצעד האמריקאי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להציג מחר בפני טראמפ מודיעין עדכני על היכולות הצבאיות של איראן, בדגש על התקדמות בשיקום מאגרי הטילים הבליסטיים שלה. על פי הערכות ישראליות, ללא פעולה נחרצת, טהרן עשויה להחזיק בתוך שבועות או חודשים ב-1,800 עד 2,000 טילים בליסטיים.

צי הצללים האיראני

המהלך האמריקאי מכוון גם נגד מה שמכונה "צי הצללים" של איראן. כפי שנחשף לאחרונה, שלוש מכליות נפט איראניות נתפסו מול חופי הודו במסגרת רשת הברחה בינלאומית. המכליות, שהיו מעורבות בהעברה לא חוקית של נפט "מלוכלך" מספינה לספינה במים בינלאומיים, חושפות את המאמצים הנואשים של איראן לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות.

עבור הציבור בישראל, המתח הגובר במפרץ הפרסי מעורר חששות ביטחוניים ממשיים. איראן, שמממנת את ארגוני הטרור המקיפים את ישראל, ממשיכה לפעול למימוש איומיה נגד מדינת היהודים. השאלה המרכזית היא האם אסטרטגיית הריסון הימי של ארה"ב, לצד הלחץ הכלכלי המקסימלי, תצליח לבלום את השאיפות האיראניות - או שמא תידרש פעולה צבאית ישירה.

יצוין כי בעוד וושינגטון מנסה למנוע חיכוך ישיר במים, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, פרסם מסר איום לנשיא טראמפ בציוץ: "עליכם להישאר ערניים". המסר המאיים מדגיש את השבריריות של המצב ואת הפוטנציאל להסלמה מהירה.

עוד יעודכן.