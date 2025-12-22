ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, פרסם סרטון שבו הוא חוגג הדלקת נרות חנוכה יחד עם השחקן היהודי מנדי פטינקין ובני משפחתו, זאת על רקע סערות מתמשכות סביב גילויי אנטישמיות בקרב אנשי צוותו.

הסרטו מציג אותו מצטרף לפטינקין, לאשתו ולבנם בזמן הכנות לארוחת חג, תוך שימוש בספר בישול יהודי ובמתכונים משפחתיים.

לאחר סיום ההכנות לאוכל, הצטרף ממדאני לפטינקין באמירת ברכות החנוכה, והוזמן על ידו להדליק את החנוכייה. פטינקין בירך שהחיינו והסביר כי הברכה מסמלת התחלות חדשות. לדבריו, בחירתו של ממדאני לראשות העיר היא התחלה חדשה שהמשפחה שלו, העיר כולה ואף העולם יכולים להיות אסירי תודה עליה.

במהלך הארוחה שיבח פטינקין את ממדאני וציין כי התרשם ממנו לא רק כפוליטיקאי, אלא גם כאדם. לדבריו, מחויבותו של ממדאני לשוויון ולהוגנות עבור כל בני האדם היא דבר מעורר השראה, והוא הביע תקווה שערים אחרות, מדינות ואולי אף העולם כולו ילכו בדרכו.

נציין כי פטינקין ביקר בישראל פעמים רבות, ויש לו קרובי משפחה בישראל. הוא תומך נלהב של תנועת "שלום עכשיו". פטינקין ורעייתו הביעו תמיכה פומבית בממדאני כבר במהלך מערכת הבחירות לראשות העיר ניו יורק.

פרסום סרטון החנוכה הגיע ימים ספורים לאחר התפטרותה של קתרין אלמונטה דה קוסטה, שמונתה על ידי ממדאני לתפקיד מנהלת המינויים בעירייה. התפטרותה באה בעקבות חשיפת פוסטים אנטישמיים שפרסמה בעבר ברשתות החברתיות, פוסטים שיוחסו לחשבון X שנמחק ושנכתבו לכאורה בין השנים 2011 ל־2012.

בין היתר הופיעו בהם ביטויים כמו “יהודים חמדנים”, וכינוי קו רכבת באזור כ“רכבת של יהודים”. אלמונטה דה קוסטה הביעה חרטה על הדברים, וטענה כי הם "אינם משקפים" את מי שהיא כיום.