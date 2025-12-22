אחרי קריאות ה"בוז": ההתנצלות וההכרזה של ראש ממשלת אוסטרליה

אנתוני אלבניזי ( מתוך סרטון של מפלגת הלייבור באוסטרליה )

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנייז, הסופג ביקורת ציבורית נרחבת ובמיוחד מהקהילה היהודית על התנהלותו במאבק מול אנטישמיות - פרסם היום (שני) התנצלות בפני הקהילה היהודית בעקבות הפיגוע בסידני בשבוע שעבר.

במסגרת מסיבת עיתונאים בקנברה, בירת אוסטרליה, הוא אמר כי הוא מביע צער עמוק בפני הקהילה היהודית על הפיגוע הנורא. "אני מרגיש את משקל האחריות על מה שקרה, ומתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע אירועים דומים בעתיד", הוא אמר. "האומה כולה משתתפת בצערכם, ואנו נלחם בשנאה ובאלימות כלפי הקהילה היהודית”. הוא הוסיף וציין כי הקבינט שלו התכנס פעם נוספת אחרי הפיגוע וכי התקבלה הסכמה להתקדם עם מספר חוקים שמטרתם להילחם בהתבטאויות של שנאה ובהשלכותיהן. לאחר סערת האנטישמיות בקרב אנשיו: ממדאני העלה סרטון חנוכה עם השחקן היהודי אריה רוזן | 13:44 תיעוד דרמטי: שמעה שפורצים לה לבית - והתנגשה בכוח ברכב של החשודים אריה רוזן | 14:16 מדובר במספר חוקים שצפויים לעלות להצבעה בשנה האזרחית הבאה והם יגדילו את העונשים הקיימים לאלו שנתפסו משתמשים בביטויי שנאה. כמו כן יוכל לשר הפנים לבטל ויזה למי שנתפס מקדם דברי שנאה.

הגעתו של ראש ממשלת אוסטרליה

הצהרתו של אלבניז הגיעה יממה לאחר שהתקבל בקריאות בוז בטקס הזיכרון לנרצח הפיגוע, שנערך אתמול בבונדי בזירת האסון.

אלבניז נכח בטקס, ובתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה כשהוא נכנס לאתר ההנצחה, בעוד עשרות אנשים צועקים לעברו מילות גנאי. "תתבייש לך!", צעקו מספר רב של נוכחים יחד, אחרים הבהירו לו כי "אתה לא רצוי פה".

הזעם על אלבניז בקרב הקהילה היהודית הוא עצום. חברי הקהילה מאשימים אותו במתן יד חופשית לאנטישמיות במדינה, כאשר לאורך כל המלחמה בחר לאפשר הפגנות אנטי-ישראליות ואנטישמיות במוצהר כמעט.